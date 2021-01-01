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Общество

«Термодом» поздравляет с новым, 2021 годом

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Новый год - волшебное время, и таким его делаем мы сами. Помогая друг другу, воплощая мечты друг друга, мы творим чудеса - большие и маленькие.

Делать это нужно обязательно с хорошим настроением и улыбкой, как, например, у всех, кто приходит на каток в Городе Спутнике. Здесь красота помогает настроиться на счастье.

Сотрудники строительного холдинга «Термодом» любят говорить: тепло внутри - тепло вокруг. Делитесь своим теплом с окружающими, и вы удивитесь, как все преобразится.

Всем жителям микрорайона и Пензенской области хочется пожелать ярких и счастливых моментов, теплой - дружеской или семейной - компании.

Будьте волшебниками своей жизни круглый год! А «Термодом» вам в этом поможет.

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