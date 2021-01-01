67% новых случаев коронавируса приходится на областной центр

01.01.2021 | 12:53

В пятницу, 1 января, региональный оперативный штаб подтвердил информацию сайта стопкоронавирус.рф о 196 новых случаях заболевания COVID-19 в регионе. Среди заболевших - 2 ребенка в возрасте 8 и 11 лет.

В общей сложности за время пандемии заболело 26 244 человека, в том числе 2 341 несовершеннолетний.

В Пензе зафиксировано 132 новых случая заболевания (67%), в Башмаковском районе - 15, в Бессоновском - 13.

12 заболевших проживают в Нижнеломовском районе, 6 человек - в городе Заречном, по 5 - в Пензенском и Шемышейском районах, по 2 - в Лунинском, Спасском и Тамалинском, по 1 - в Белинском и Земетчинском районах.