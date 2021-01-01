Сетевое издание|18+|Пятница|1 янв 2021|14:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Снег |
 

Общество

67% новых случаев коронавируса приходится на областной центр

Печать

В пятницу, 1 января, региональный оперативный штаб подтвердил информацию сайта стопкоронавирус.рф о 196 новых случаях заболевания COVID-19 в регионе. Среди заболевших - 2 ребенка в возрасте 8 и 11 лет.

В общей сложности за время пандемии заболело 26 244 человека, в том числе 2 341 несовершеннолетний.

В Пензе зафиксировано 132 новых случая заболевания (67%), в Башмаковском районе - 15, в Бессоновском - 13.

12 заболевших проживают в Нижнеломовском районе, 6 человек - в городе Заречном, по 5 - в Пензенском и Шемышейском районах, по 2 - в Лунинском, Спасском и Тамалинском, по 1 - в Белинском и Земетчинском районах.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте