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Общество

В Малой Сердобе крупный долг стал поводом для разбирательства в суде

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В Малой Сердобе 39-летнего местного жителя осудили за неуплату алиментов 15-летней дочери без уважительных причин.

Несмотря на трудоспособный возраст и хорошее здоровье, мужчина нигде не работал и деньги на содержание ребенка не выделял, накопив долг в размере 636 945 рублей.

Его уже привлекали к ответственности за то же самое, назначив административное наказание в виде 100 часов обязательных работ, но нерадивого отца это не вразумило.

В итоге в отношении сельчанина возбудили уголовное дело. Его приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства.

«Приговор вступил в законную силу 29 декабря 2020 года», - сообщили в пресс-службе Малосердобинского районного суда.

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