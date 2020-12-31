Стало известно, как общественный транспорт будет работать в праздники

31.12.2020 | 12:18

В четверг, 31 декабря, общественный транспорт в Пензе будет работать как в обычный будний день, то есть пассажиры смогут воспользоваться им максимум до 23:00.

«Какие-либо изменения в график не вносились», - подчеркнули в администрации Пензы со ссылкой на городское управление транспорта.

Массовые мероприятия на этот день не запланированы. На площади Ленина для пензенцев с 21:00 до 2:00 1 января просто будут звучать песни по радио.

Что касается остальных праздничных дней, то в этот период автобусы, маршрутки и троллейбусы будут выходить в рейсы по графику выходного дня.

«С 1 по 3 января на линии выйдет от 30 до 50% подвижного состава, с 4-го по 7-е - от 50 до 70%, с 7-го по 11-е - около 80-90%», - уточнили в пресс-службе мэрии.