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Общество

Стало известно, как общественный транспорт будет работать в праздники

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В четверг, 31 декабря, общественный транспорт в Пензе будет работать как в обычный будний день, то есть пассажиры смогут воспользоваться им максимум до 23:00.

«Какие-либо изменения в график не вносились», - подчеркнули в администрации Пензы со ссылкой на городское управление транспорта.

Массовые мероприятия на этот день не запланированы. На площади Ленина для пензенцев с 21:00 до 2:00 1 января просто будут звучать песни по радио.

Что касается остальных праздничных дней, то в этот период автобусы, маршрутки и троллейбусы будут выходить в рейсы по графику выходного дня.

«С 1 по 3 января на линии выйдет от 30 до 50% подвижного состава, с 4-го по 7-е - от 50 до 70%, с 7-го по 11-е - около 80-90%», - уточнили в пресс-службе мэрии.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

общественный транспорт в Пензе будет работать как в обычный будний день, то есть пассажиры смогут воспользоваться им максимум до 23:00.
Самим-то не смешно?

Гость||

23.00? Что-то ни разу в обычные-то дни не видел чтобы до этого часу транспорт был.

Гость||

Ну,на бумажке у чиновников написано,что до 23.00,значит так оно и есть!А если вы в это время не видите транспорт,это ваши проблемы!

Гость||

Ну ясно... Тем, кому в праздничные дни нужно выходить на работу, опять мёрзнуть на остановке в ожидании транспорта.

Гость||

Это как в фильме))

- Видишь суслика?

- Нет

- И я не вижу. А он есть.

-------------------

Отрывок из фильма Качанова "ДМБ" (2000г.) по сценарию Качанова и Охлобыстина

Вот так и про транспорт)

Гость||

Гость писал(a):

Ну,на бумажке у чиновников написано,что до 23.00,значит так оно и есть!А если вы в это время не видите транспорт,это ваши проблемы!
Это новости из иной реальности . Ещё при Калашникове общественный транспорт ходил до 24:00. )

Гость||

В обычные дни невозможно уехать даже после 22.00

Про какие 23.00 часа идёт речь, на бумажке

Имя: Гость
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