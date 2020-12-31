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Общество

Росстат: В ноябре в области скончалось рекордное число пациентов с COVID-19

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В Пензенской области в ноябре скончалось 363 пациента с коронавирусной инфекцией. Данные обнародовал Росстат.

У 34 пензенцев COVID-19 назван основной причиной смерти, у 2 вирус не идентифицирован, но, возможно, привел к гибели.

Осложнения, вызванные опасной инфекций, привели к смерти 62 человек, а для 265 скончавшихся пациентов коронавирус не стал основной причиной гибели и не оказал влияния на развитие осложнений.

В октябре, согласно информации Росстата, в регионе число умерших с коронавирусной инфекцией составило 342, в сентябре - 221, в августе - 95, в июле - 106, в июне - 98, в мае - 56. Таким образом, с мая по ноябрь была зарегистрирована 1 281 смерть.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А нам писали по 2-3 в день. Это максимум 90

Гость||

Верим!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области в ноябре скончалось 363 пациента с коронавирусной инфекцией. Данные обнародовал Росстат.
Это много или мало,хорошо или плохо?

Гость||

это нормально

Гость||

получается, что из 363 умерших с барановирусом только для 34+62 = 96 человек он явился причиной или спусковым крючком для смерти. Т.Е. вот реальная "опасность" вируса.

Гость||

10.00.

В этом году я нач8ал понимать,что такое боты.

Гость||

На фото церковь и тема о заразе и смертях подходит.

Знаю 4 семьи с коронавирусом. в трёх семьях бабки ходили в церковь(две уже отходили). В скоплении идейных подруг заболели или в ругом месте?

Гость||

Везде ложь и обман!

Гость||

Гость писал(a):

получается, что из 363 умерших с барановирусом только для 34+62 = 96 человек он явился причиной или спусковым крючком для смерти.
Получается, что для занижения смертности,умершему от ковида пациенту в заключении о смерти, по возможности, пишут причину от хронической болезни. А уж если не было хронических болезней, то деваться не куда и пишут - от ковида.

Получаеся Росстат дает реальную картину смертности, а все эти штабы -как можно ниже

Гость||

Гость писал(a):

В скоплении идейных подруг заболели или в ругом месте?
Ну, давай мозги включим. Бабулька ходит раз в неделю в храм. В храмах сейчас хорошо человек 15-20 в Воскресенье. Сын бабки каждый день на работе, невестка тоже, одна внучка в школе, другая в детсаду. В Супермаркет все ходят каждый день, там сотни народа. У кого больше вероятность принести в семью коронавирус?

Гость||

Я не понял мы на платЕ или нет еще?

Имя: Гость
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