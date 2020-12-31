Росстат: В ноябре в области скончалось рекордное число пациентов с COVID-19

31.12.2020 | 09:30

В Пензенской области в ноябре скончалось 363 пациента с коронавирусной инфекцией. Данные обнародовал Росстат.

У 34 пензенцев COVID-19 назван основной причиной смерти, у 2 вирус не идентифицирован, но, возможно, привел к гибели.

Осложнения, вызванные опасной инфекций, привели к смерти 62 человек, а для 265 скончавшихся пациентов коронавирус не стал основной причиной гибели и не оказал влияния на развитие осложнений.

В октябре, согласно информации Росстата, в регионе число умерших с коронавирусной инфекцией составило 342, в сентябре - 221, в августе - 95, в июле - 106, в июне - 98, в мае - 56. Таким образом, с мая по ноябрь была зарегистрирована 1 281 смерть.