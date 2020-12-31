Сетевое издание|18+|Четверг|31 дек 2020|15:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцы высказались о том, почему говядине не место на новогоднем столе

Печать

В среду, 30 декабря, астролог Татьяна Федоровская в интервью 11 каналу посоветовала не ставить на праздничный стол говядину, чтобы привлечь удачу в год Быка.

Пензенцы высказали свои мнения по этому поводу. Соответствующий опрос в тот же вечер был запущен в Telegram-канале PenzaInform.

Подписчикам предлагалось три варианта ответа: «Конечно, иначе Бык обидится», «Что за бред», «Говядины не будет, потому что она дорогая».

По состоянию на 14:00 31 декабря в опросе приняли участие почти 300 подписчиков канала. Большинство из них (43%) проголосовало за третий вариант: им такой деликатес не по карману.

Почти столько же (42%) оказались прагматичными и сочли инструкцию астролога лишенной смысла в современном мире.

И только 15%, как оказалось, боятся разгневать Быка.

Как бы там ни было, по восточному календарю год Быка наступит только 12 февраля 2021 года, поэтому 31 декабря изменять своим вкусовым предпочтениям, скорее всего, не стоит.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Подписчикам предлагалось три варианта ответа: «Конечно, иначе Бык обидится», «Что за бред», «Говядины не будет, потому что она дорогая».

По состоянию на 14:00 31 декабря в опросе приняли участие почти 300 подписчиков канала. Большинство из них (43%) проголосовало за третий вариант: им такой деликатес не по карману.

Почти столько же (42%) оказались прагматичными и сочли инструкцию астролога лишенной смысла в современном мире.

И только 15%, как оказалось, боятся разгневать Быка.

Говядина - это не деликатес типа икры. Так что не гоните.

Гость||

Теперь что касается года быка.

2021 - это год Металлического Быка.

Откуда в нём мясо?

Не гоните.

Гость||

Если кто не в курсе то 2020 год был годом Металлической Крысы.

Гость||

Год Металлического Быка начинается 12 февраля 2021 года.

Гость||

В китайской философии металл - это стадия упадка материи. Металл имеет иньский характер, его движение направлено вовнутрь, а энергия сжимается. Он ассоциируется с осенью, Западом, старостью, планетой Сатурн, белым цветом, сухой погодой и Белым Тигром (Бай Ху) в Четырех символах. Архетипические металлы - серебро и золото.

Гость||

На новогодний стол рекомендуется добавить продукты, богатые белками, витаминами и антиоксидантами.

«Иммунитет — это антитела, а антитела — это белковые молекулы. То есть нужно потреблять яйца, птицу, нежирное мясо, рыбу», — уточнила ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Ольга Григорьян.

Кроме того, она посоветовала продукты с антиоксидантами, которых много в соке цитрусовых, гранатах, облепихе, смородине, клюкве, черноплодной рябине.

Диетолог Елена Соломатина рекомендовала включить в рацион, например, салат из печени трески, в котором есть витамин D.

Среди других витаминов, особенно необходимых для поддержания иммунитета, цинк (он есть в устрицах, креветках, мидиях, говядине, тыквенных семечках) и витамин С (содержится в цитрусовых, квашеной капусте).

Гость||

Гость писал(a):

На новогодний стол рекомендуется добавить продукты, богатые белками, витаминами и антиоксидантами.
Стало быть все должны кушать яйца, мясо, мандарины, квашенную капусту и запивать всё это гранатовым соком.

Гость||

Как разобраться: название года - по буддийскому календарю, празднование по грегорианскому, елка - языческий атрибут?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
На новогодний стол рекомендуется добавить продукты, богатые белками, витаминами и антиоксидантами.
Стало быть все должны кушать яйца, мясо, мандарины, квашенную капусту и запивать всё это гранатовым соком.
А как же водка русская , это же нац.продукт каждого россиянина, без неё стол не стол, они как вишенка на торте, придаёт шарм и очарование вашим салатам и закускам.

Гость||

Не,самогон вот это точно зимняя вишня на торте,хороший такой первач 60°, это голубая мечта в меру выпивающего российского мужика без комплексов.

Гость||

На фиг водку. Мартинька рулит!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте