Пензенцы высказались о том, почему говядине не место на новогоднем столе

31.12.2020 | 14:08

В среду, 30 декабря, астролог Татьяна Федоровская в интервью 11 каналу посоветовала не ставить на праздничный стол говядину, чтобы привлечь удачу в год Быка.

Пензенцы высказали свои мнения по этому поводу. Соответствующий опрос в тот же вечер был запущен в Telegram-канале PenzaInform.

Подписчикам предлагалось три варианта ответа: «Конечно, иначе Бык обидится», «Что за бред», «Говядины не будет, потому что она дорогая».

По состоянию на 14:00 31 декабря в опросе приняли участие почти 300 подписчиков канала. Большинство из них (43%) проголосовало за третий вариант: им такой деликатес не по карману.

Почти столько же (42%) оказались прагматичными и сочли инструкцию астролога лишенной смысла в современном мире.

И только 15%, как оказалось, боятся разгневать Быка.

Как бы там ни было, по восточному календарю год Быка наступит только 12 февраля 2021 года, поэтому 31 декабря изменять своим вкусовым предпочтениям, скорее всего, не стоит.