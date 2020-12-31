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Общество

Пензенцам перед застольем напомнили принципы хранения продуктов

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31 декабря, в канун Нового года, когда по традиции жители Пензенской области, как и все россияне, готовят много различных блюд, региональное управление Роспотребнадзора предупредило о важности правильного хранения продуктов.

Лучшее место для них - в холодильнике, напомнили специалисты.

Прежде всего важно соблюдать температурный принцип хранения и не класть в дверцу холодильника скоропортящееся: яйца, молоко, сметану, кефир, творог. Их нужно держать ближе к испарителю (замораживателю).

«Правило: на самом верху хранится то, что хранится недлительное время! Внизу холодильника нужно хранить овощи, фрукты и то, что нуждается в охлаждении: молоко, яйца, сыры и т. д.», - подчеркнули в РПН.

Также необходимо помнить про принцип раздельного хранения овощей и фруктов на дне холодильника - в разных выдвижных контейнерах и пакетах. Они должны быть чистые и сухие. Ягодам лучше лежать на средней полке.

«Не нужно хранить в холодильнике ананас, апельсин, арбуз, базилик, баклажан, банан, гранат, грейпфрут, имбирь, лайм, лимон, манго, огурец, папайю, перец, помидор, хурму, яблоко. Естественно, это касается только неповрежденных и неразрезанных плодов. Нежелательно класть эти овощи и фрукты под прямые солнечные лучи или недалеко от кухонной плиты», - напомнили специалисты.

Лук, чеснок, картофель, тыкву, кабачки, патиссоны и лук-шалот следует класть в темное прохладное место с хорошей циркуляцией воздуха.

Наконец, третий принцип - чистота в холодильнике.

«Благодаря правильному хранению продуктов вы будете выбрасывать меньше продуктов, сможете дольше сохранить продукты свежими и реже ходить в магазин», - подытожили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

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