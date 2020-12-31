Никольчанин пришел в магазин без маски и раскаялся в этом

31.12.2020 | 16:37

В Никольске мужчину наказали за отсутствие лицевой маски.

3 декабря в 12:15 горожанин пришел в магазин «Продукты» на улице Стахановской, но средством защиты пренебрег, хотя возможность приобрести и надеть маску у него была.

Таким образом, он нарушил требования режима повышенной готовности, введенного на территории Пензенской области.

Мужчина признал свою вину и раскаялся в проступке.

«Судья учел обстоятельства совершенного правонарушения и посчитал, что достижение целей административного наказания возможно в данном случае при назначении предупреждения, поскольку данный вид наказания будет отвечать требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности, а также соответствовать целям предупреждения совершения новых правонарушений», - сообщили в пресс-службе Никольского районного суда.