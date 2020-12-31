Сетевое издание|18+|Четверг|31 дек 2020|16:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Никольчанин пришел в магазин без маски и раскаялся в этом

Печать

В Никольске мужчину наказали за отсутствие лицевой маски.

3 декабря в 12:15 горожанин пришел в магазин «Продукты» на улице Стахановской, но средством защиты пренебрег, хотя возможность приобрести и надеть маску у него была.

Таким образом, он нарушил требования режима повышенной готовности, введенного на территории Пензенской области.

Мужчина признал свою вину и раскаялся в проступке.

«Судья учел обстоятельства совершенного правонарушения и посчитал, что достижение целей административного наказания возможно в данном случае при назначении предупреждения, поскольку данный вид наказания будет отвечать требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности, а также соответствовать целям предупреждения совершения новых правонарушений», - сообщили в пресс-службе Никольского районного суда.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте