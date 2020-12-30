В Пензе не будет масштабных торжеств в новогоднюю ночь

30.12.2020 | 19:27

Весело гуляла Пенза в прошлые годы, но встречать 2021-й город будет по-другому. Вероятно, многим покажется, что в центре скучно. Масштабных ночных торжеств ни на площади Ленина, ни в других местах ждать не стоит - эпидемиологическая ситуация диктует свои правила.

«Новый год - семейный праздник, и, встретив его за праздничным столом, конечно же, вы можете пройтись по прекрасно оформленному городу, по красивой, молодой во все времена улице Московской и встретить 2021 год на площади Ленина под хорошую музыку. Это не живой концерт, это просто хорошая музыка. Там будет установлена аппаратура», - рассказала начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

В последующие праздничные дни массовых гуляний в Пензе тоже не планируют, хотя новогоднюю атмосферу горожане прочувствуют: Дед Мороз будет принимать детей в своем домике на площади Ленина, в парке Белинского - работать ледяной городок. Развлечения горожанам готовят в разных микрорайонах, но везде - камерного характера.

«Новогодняя кампания в городе Пензе продлится до 10 января - до окончания школьных каникул», - сообщила Вера Фейгина.

Священнослужители менять традиций не стали. В новогоднюю ночь во многих пензенских церквях верующие смогут помолиться и испросить благословения на грядущий 2021-й.

31 декабря в 17:30 в Успенском соборе состоится молебен на Новолетие, который совершит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.