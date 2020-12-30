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Общество

Иван Белозерцев: В этом году я стал понимать, что такое боты

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В среду, 30 декабря, на совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев подвел итоги работы всех министерств и ведомств, в том числе своей пресс-службы.

«Направление было важное в этом году, тут и фейки пошли. Департамент СМИ и пресс-служба их отбивали. Кто-то забрасывал. Я даже стал понимать, что такое боты. Михаил Анатольевич, что такое боты?» - поинтересовался он у начальника областного управления ЖКХ и ГЗН Михаила Панюхина.

Тот ответить не смог.

«Ну вот, не знаешь. Это несуществующее лицо, которое говорит, что Панюхин такой-сякой, не работает, у него все плохо, башня валится, он пьет-курит, на работу не выходит и так далее и так далее.

Когда начинают его искать, найти невозможно, потому что он не существует. Просто с одного телефона адрес делают и гонят-гонят-гонят. А причиной является то, что машину припарковали, например, у дома на месте кого-то, а не должны этого делать. Я образно говорю», - высказался губернатор.

Он напомнил, что для решения проблем и острых вопросов, публикуемых в Интернете, создан Центр управления регионом.

«Все, что в Сети будет - критика, негатив, - они будут мгновенно отлавливать, направлять в мой адрес и в адрес министров, зампредов, чтобы можно было активно реагировать. То же самое касается обсуждения в моем аккаунте в Instagram. Главы районов, министры должны заходить и мгновенно реагировать», - заключил иван Белозерцев.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

ОН

Гость||

Дурачок забулькал в комментариях опять

Гость||

А смысл официальных обращений? Дважды это делал - молчание.

Гость||

а что там про америку и запад, где они там телефоны берут?

Явно же это боты из пендосии творят беспредел на земле бустаской!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я даже стал понимать, что такое боты.
Раньше в сапогах ходил.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Когда начинают его искать, найти невозможно, потому что он не существует.
С "богом" точно такая же фигня!

И для чего попам 12 миллиардов из бюджета подарили?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

что машину припарковали, например, у дома на месте кого-то, а не должны этого делать. Я образно говорю», - высказался губернатор
Нет, причина это ваши ручонки кровавые, которые вам вовек не отмыть, ни вам ни детям вашим.

Гость||

Гость писал(a):

Нет, причина это ваши ручонки кровавые, которые вам вовек не отмыть, ни вам ни детям вашим
будьте прокляты

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Просто с одного телефона адрес делают и гонят-гонят-гонят. А причиной является то, что машину припарковали
Согласен.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

телефона
Где они только номера берут!

Гость||

У нас нет губернатора. За него никто не голосовал.

Гость||

Предикторы-кураторы сносят комментарии.

Гость||

Как уже достал этот Трамп, вся надежда на Байдена, может он не будет воровать с областного бюджета.

Гость||

Областью правит бот.Его за язык никто не тянул,он сам охарактеризовал свою деятельность.

Имя: Гость
Комментарий:

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