Иван Белозерцев: В этом году я стал понимать, что такое боты

30.12.2020 | 11:06

В среду, 30 декабря, на совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев подвел итоги работы всех министерств и ведомств, в том числе своей пресс-службы.

«Направление было важное в этом году, тут и фейки пошли. Департамент СМИ и пресс-служба их отбивали. Кто-то забрасывал. Я даже стал понимать, что такое боты. Михаил Анатольевич, что такое боты?» - поинтересовался он у начальника областного управления ЖКХ и ГЗН Михаила Панюхина.

Тот ответить не смог.

«Ну вот, не знаешь. Это несуществующее лицо, которое говорит, что Панюхин такой-сякой, не работает, у него все плохо, башня валится, он пьет-курит, на работу не выходит и так далее и так далее.

Когда начинают его искать, найти невозможно, потому что он не существует. Просто с одного телефона адрес делают и гонят-гонят-гонят. А причиной является то, что машину припарковали, например, у дома на месте кого-то, а не должны этого делать. Я образно говорю», - высказался губернатор.

Он напомнил, что для решения проблем и острых вопросов, публикуемых в Интернете, создан Центр управления регионом.

«Все, что в Сети будет - критика, негатив, - они будут мгновенно отлавливать, направлять в мой адрес и в адрес министров, зампредов, чтобы можно было активно реагировать. То же самое касается обсуждения в моем аккаунте в Instagram. Главы районов, министры должны заходить и мгновенно реагировать», - заключил иван Белозерцев.