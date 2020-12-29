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Общество

В Заречном наказали водителя, из-за которого в ДТП пострадали люди

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Зареченский городской суд наказал водителя иномарки за ДТП.

Вечером 13 октября 29-летний мужчина ехал на Datsun on-DO по проспекту Мира. На нерегулируемом перекрестке к улице 20-я Дорога он повернул налево, не уступив путь автомобилю ВАЗ-21093, за рулем которого был 42-летний мужчина. В итоге машины столкнулись.

Водитель и 34-летняя пассажирка ВАЗа получили многочисленные травмы, расценивающиеся как средний вред здоровью человека, и были госпитализированы. Мужчину, управлявшего иномаркой, отпустили после осмотра врачей.

В суде он не признал вину, а сказал, что когда совершал маневр, то полагал, что другой водитель сможет уйти от удара. Также зареченец просил назначить экспертизу, но служители Фемиды отказали.

Потерпевший тоже прокомментировал случившееся.

«Подъезжая к нерегулируемому перекрестку, он обратил внимание, что на полосе, предназначенной для встречного движения, остановились две автомашины. При этом он двигался по своей полосе. Неожиданно одна из машин начала маневр левого поворота, он применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Столкновение произошло на его полосе, после чего его автомобиль развернуло», - рассказали в Зареченском городском суде.

В результате мужчину, управлявшего Datsun on-DO, лишили водительских прав на два года.

Постановление в силу не вступило.

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Гость||

Срочно оправдать! Он никому не помешал!

Гость||

ПДД дураку непонятны потому что он дурак. Ничего удивительного так то.

Имя: Гость
Комментарий:

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