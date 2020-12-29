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Общество

В кукольном театре ребятам показали спектакль о ежике и его друзьях

Печать

В пензенском кукольном театре вовсю идет новогодняя кампания. В холле культурного учреждения разыграли интермедию с Дедом Морозом, Снегурочкой и веселым семейством ушастых хулиганов, которые не дали малышам заскучать.

Актеры, которые обычно работают за ширмой, в этот раз стали сказочными персонажами. Но в том, что Дед Мороз, заглянувший в «Кукольный дом», настоящий, дети не усомнились ни на секунду. Ведь больше никто не может сотворить настоящее новогоднее чудо.

«Мы настаиваем на том, что Новый год - праздник не только пафосный, а веселый, жизнерадостный, с розыгрышами, забавами, чтобы у всех было хорошее настроение», - отметил художественный руководитель театра Владимир Бирюков.

После интермедии школьники увидели спектакль о маленьком ежике и его друзьях «Трям, здравствуйте!».

Представления продлятся до 10 января.

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