Один из районов вырвался вперед по числу новых больных COVID-19

29.12.2020 | 14:22

Во вторник, 29 декабря, региональный штаб подтвердил информацию о 196 новых случаях коронавирусной инфекции, выявленных в Пензенской области за минувшие сутки. Среди заболевших - 33 ребенка в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

На этот раз по количеству больных лидирует Нижнеломовский район - там заразился 51 человек. Пенза отошла на второе место - 49 случаев. Третий по количеству заболевших (25) - Бессоновский район.

Далее следуют Спасский (19), Мокшанский (10), Сердобский и Наровчатский районы (по 7), город Заречный (6), Пензенский (5), Земетчинский и Иссинский (по 4), Пачелмский, Сосновоборский и Шемышейский (по 2), Городищенский, Кузнецкий и Тамалинский районы (по 1).

За все время эпидемии в регионе COVID-19 подтвердился у 25 647 пациентов. Под наблюдением находятся 7 624 человека, снято с контроля 58 880.

В вирусологической лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии обследован 117 671 человек, проведено 121 373 исследования. В лабораториях лечебной сети обследовано 440 420 граждан, проведено 474 717 тестов.

Общий охват тестированием на коронавирусную инфекцию составил 42,75% населения области.