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Общество

Один из районов вырвался вперед по числу новых больных COVID-19

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Во вторник, 29 декабря, региональный штаб подтвердил информацию о 196 новых случаях коронавирусной инфекции, выявленных в Пензенской области за минувшие сутки. Среди заболевших - 33 ребенка в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

На этот раз по количеству больных лидирует Нижнеломовский район - там заразился 51 человек. Пенза отошла на второе место - 49 случаев. Третий по количеству заболевших (25) - Бессоновский район.

Далее следуют Спасский (19), Мокшанский (10), Сердобский и Наровчатский районы (по 7), город Заречный (6), Пензенский (5), Земетчинский и Иссинский (по 4), Пачелмский, Сосновоборский и Шемышейский (по 2), Городищенский, Кузнецкий и Тамалинский районы (по 1).

За все время эпидемии в регионе COVID-19 подтвердился у 25 647 пациентов. Под наблюдением находятся 7 624 человека, снято с контроля 58 880.

В вирусологической лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии обследован 117 671 человек, проведено 121 373 исследования. В лабораториях лечебной сети обследовано 440 420 граждан, проведено 474 717 тестов.

Общий охват тестированием на коронавирусную инфекцию составил 42,75% населения области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Москва вернулась в Нижний Ломов

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пенза отошла на второе место - 49 случаев.
а по сколько и в каких районах городишка почему не указывают?

Гость||

Ломов-рулит!!!!!!как же страшно переплюнули всю область все с индюшатника что ли???

Гость||

Ну что ж, ребята, отстаете!

Догоним и перегоним Ломов!

Имя: Гость
Комментарий:

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