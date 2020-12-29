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Общество

Мэр Пензы о снегопаде: У нас нет ресурсов убирать все одновременно

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Мэр Пензы Андрей Лузгин на пресс-конференции в администрации города во вторник, 29 декабря, признал, что коммунальные службы не могут справиться с очисткой улиц и внутриквартальных дорог.

После сильного снегопада, который прошел в областном центре в субботу, 26 декабря, пензенцы продолжают жаловаться на завалы и сугробы, из-за которых невозможно пройти к остановкам и социально значимым объектам, пользоваться внутриквартальными дорогами, особенно в микрорайонах ГПЗ и Арбеково.

«К сожалению, внутри города есть участки, не охваченные ни одним из муниципальных контрактов. Мы работу по выявлению таких территорий закончили, но в текущий контракт «Пензадормост» они не вошли в силу ограниченности денежных средств», - пояснил Андрей Лузгин.

Мэр добавил, что в плохом состоянии внутриквартальные дороги оказались не только в отдаленных районах Пензы, но и в центре города. В ближайшие три дня коммунальщики планируют закончить уборку магистралей от снега, а затем смогут приступить к очистке проездов между домами и соцобъектами, проходов к остановкам.

«До Нового года планируем закончить. У нас пока нет ресурсов убирать все одновременно. Мы работаем с тем же самым количеством техники и людей, что и в предыдущие годы. Понятно, что здесь интенсивность снегопада сказалась: выпало почти 40% месячной нормы», - подытожил градоначальник.

Он признал справедливость критики от пензенцев, недовольных качеством и оперативностью уборки снега.

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Гость||

Странно... А осенью вы отчитывались шо усего навалом и никакой снегопад вам не страшен....

Гость||

Андрюша, после НГ само растает, так что не стоит вообще заморачиваться!

Гость||

раз нет средств и нет сил, может есть те у кого нет проблем ни с тем ни с другим

Гость||

Вон всю эту андрюшину администрацию с лопатами на расчистку выгнать, толку больше будет, чем от сидения в кабинетах

Гость||

лузеров-дармоедов из "команды" дизель привлекайте к уборке снега.

Может хоть с этим они справятся

Гость||

Гость писал(a):

Гость|29.12.2020 13:44|

раз нет средств и нет сил, может есть те у кого нет проблем ни с тем ни с другим

Дак нет уже таких людей. Это же коммуняк нужно возвращать. Павку Корчагина. У энтих на все силы были. Страну из руин подняли. А тут команда "профессионалов" не может организовать и обеспечить очистку городишка от снега

Гость||

Ну так-то вообще нигде не чистили, кроме площади Ленина. Почистили город только на следующую ночь. И надо же, за ночь все почистили. Что мешало это сделать в ту ночь, когда снег выпал только? Правильно - соляру экономили.

Гость||

И это после того как снежок один раз в Пензе прошел

Гость||

Вчера уже в ВК "ищю работу в пензе",объявлен дополнительный набор дворников мужчин и женщин с з.той 1300-1500 в день,деньги каждый день,может наберут хоть человек 100 ,перед новым годом город убрать

Гость||

Хорошая работенка мэром констатировал что не справляемся и ?за чем ты городу, решай этот вопрос,если не можешь иди на биржу труда

Гость||

Кувайцев брал лопату, метлу и убирал снег! Лузгин языком только метёт.

Гость||

Гость писал(a):

лузеров-дармоедов из "команды" дизель привлекайте к уборке снега.

Может хоть с этим они справятся

+1000000!!!! Всех этих яйцетрясов вместе с Баулиным-Ваулиным на очистку города! Пусть отрабатывают деньги, потраченные на их содержание из бюджета!!!

Гость||

Гость писал(a):

Кувайцев брал лопату, метлу и убирал снег!
Не смешите! Убирал... на площади Жукова после дворников! Он больше по бордюрам специалист, главное, вовремя смылся!

Имя: Гость
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