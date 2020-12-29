Мэр Пензы о снегопаде: У нас нет ресурсов убирать все одновременно

29.12.2020 | 13:28

Мэр Пензы Андрей Лузгин на пресс-конференции в администрации города во вторник, 29 декабря, признал, что коммунальные службы не могут справиться с очисткой улиц и внутриквартальных дорог.

После сильного снегопада, который прошел в областном центре в субботу, 26 декабря, пензенцы продолжают жаловаться на завалы и сугробы, из-за которых невозможно пройти к остановкам и социально значимым объектам, пользоваться внутриквартальными дорогами, особенно в микрорайонах ГПЗ и Арбеково.

«К сожалению, внутри города есть участки, не охваченные ни одним из муниципальных контрактов. Мы работу по выявлению таких территорий закончили, но в текущий контракт «Пензадормост» они не вошли в силу ограниченности денежных средств», - пояснил Андрей Лузгин.

Мэр добавил, что в плохом состоянии внутриквартальные дороги оказались не только в отдаленных районах Пензы, но и в центре города. В ближайшие три дня коммунальщики планируют закончить уборку магистралей от снега, а затем смогут приступить к очистке проездов между домами и соцобъектами, проходов к остановкам.

«До Нового года планируем закончить. У нас пока нет ресурсов убирать все одновременно. Мы работаем с тем же самым количеством техники и людей, что и в предыдущие годы. Понятно, что здесь интенсивность снегопада сказалась: выпало почти 40% месячной нормы», - подытожил градоначальник.

Он признал справедливость критики от пензенцев, недовольных качеством и оперативностью уборки снега.