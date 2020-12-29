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Общество

11 канал и PenzaInform.ru получили награды от губернатора

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В Круглом зале здания правительства области стихи звучат нечасто. Но церемония вручения государственных и региональных наград - отличный повод, чтобы нарушить традицию. Здесь собрались те, чей труд на благо Сурского края и России в 2020 году оценен по достоинству.

«Провинция родиной малой нам стала, О нас, как о детях, всем сердцем радела, Родного стыдиться - последнее дело», - прочитала стихотворение лауреат губернаторской премии Ольга Коршунова.

«Присутствующие в этом зале доказали, что в условиях кардинально изменившейся ситуации можно достигать высоких результатов и добиваться поставленных целей», - произнес губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Все отрасли развиваются: и медицина, и просвещение, и промышленность, и строительство, и искусство, - за это огромное спасибо! И дай бог в новом году всем больших успехов!» - отметил художественный руководитель Губернаторской симфонической капеллы Владимир Каширский.

Преподаватель истории Алла Деревянко удостоена почетного звания «Народный учитель Пензенской области». Оно было учреждено по инициативе губернатора только в этом году, и удостоверение № 1 вручили педагогу из гимназии № 6 города Пензы.

«Ощущения очень необычные, потому что я не была готова к тому, чтобы получить такую высокую награду. Работа всегда была любимой, и я всегда ее делала с удовольствием», - поделилась Алла Деревянко.

Традиционно главой региона были отмечены и представители средств массовой информации. В этом году губернаторскую премию в номинации «О главном» вручили сотруднику 11 канала Дмитрию Трошину.

В номинации «Редакция года» премия главы региона присуждена авторскому коллективу сетевого издания PenzaInform.ru.

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Гость||

Почему без масок?

Гость||

Только недавно награждали,шо опять??

Имя: Гость
Комментарий:

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