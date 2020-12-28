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Общество

Вадим Супиков передал подарки детям медиков, работающих в красной зоне

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В рамках акции взаимопомощи #МыВместе руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков посетил городскую клиническую больницу № 4 и передал главному врачу Андрею Водопьянову подарки, предназначенные для детей медиков, которые работают в красной зоне.

Персонал четвертой горбольницы сейчас находится на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, а само медицинское учреждение принимает на лечение тяжелобольных пациентов, нуждающихся в своевременной помощи.

Многие из медицинских работников проведут новогоднюю ночь на дежурствах, спасая людей, помогая больным победить тяжелый недуг и вернуться к привычной жизни, и не смогут уделить должного внимания своим родным и близким.

Новогодние подарки поднимут настроение детям и принесут праздник в каждый дом.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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