Вадим Супиков передал подарки детям медиков, работающих в красной зоне

28.12.2020 | 09:57

В рамках акции взаимопомощи #МыВместе руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков посетил городскую клиническую больницу № 4 и передал главному врачу Андрею Водопьянову подарки, предназначенные для детей медиков, которые работают в красной зоне.

Персонал четвертой горбольницы сейчас находится на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, а само медицинское учреждение принимает на лечение тяжелобольных пациентов, нуждающихся в своевременной помощи.

Многие из медицинских работников проведут новогоднюю ночь на дежурствах, спасая людей, помогая больным победить тяжелый недуг и вернуться к привычной жизни, и не смогут уделить должного внимания своим родным и близким.

Новогодние подарки поднимут настроение детям и принесут праздник в каждый дом.