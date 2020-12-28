В регионе в новогодние праздники будут работать 145 бригад скорой помощи

28.12.2020 | 20:00

Очередная волна испытаний ожидает пензенских медиков. В новогодние и рождественские праздники они будут на страже здоровья населения. В это напряженное время распространения коронавирусной инфекции персонал лечебных учреждений переходит на усиленный режим работы.

«В небольших муниципальных образованиях, где численность населения менее 10 000 человек, там, где обслуживание идет участковыми больницами (речь идет о таких районах, как Вадинский, Наровчатский, Шемышейский), участковые больницы не будут работать только в те календарные дни, которые выпадают на воскресенье и 1-го и 7-го числа», - пояснила начальник отдела Министерства здравоохранения Пензенской области Наталья Тюгаева.

В Каменке, Кузнецке все дни будут оказывать неотложную помощь. То же и в Пензе. Не прекратят и тестировать на коронавирусную инфекцию.

«Закреплены маршруты доставки биологического материала из различных медицинских организаций, от различных пациентов в действующие ПЦР-лаборатории», - рассказала Наталья Тюгаева.

По телефонам 999-130, 990-130 и 122 с 8:00 до 14:00 можно обратиться за медицинской помощью.

«Если вдруг заболел ребенок, не надо заниматься самолечением, постарайтесь вызвать врача на дом, чтобы было назначено правильное и своевременное лечение. Именно от него зависит дальнейшее протекание заболевания», - отметила главный внештатный педиатр Пензенской области Ольга Смирнова.

А вот скорая помощь во все времена в круглосуточном режиме. В прошлом году было максимальное количество обращений - 1 923. В этом готовятся к большему количеству.

«Нами было принято решение создать 145 бригад в новогодние праздники. Из них 6 реанимационных, 4 педиатрические, 3 кардиологические, 2 хирургические и 2 психиатрические, остальные фельдшерские», - заявил зам. главного врача областной станции скорой медицинской помощи Денис Дурнаев.

Несмотря на то что медицинские организации готовы ко всему, врачи призывают жителей не злоупотреблять, осторожно обращаться с пиротехникой, не оставлять детей без присмотра и быть здоровыми в новом году.