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Общество

В Озерском микрорайоне Заречного планируют построить школу на 660 мест

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В понедельник, 28 декабря, губернатор Иван Белозерцев прокомментировал вопрос о строительстве школы в Заречном.

Речь идет о 18-м микрорайоне, именуемом Озерским, где проживает много молодых семей с детьми.

«Честно говоря, на 2021 и 2022 годы в проекте школы нет, но я дал поручение проработать строительство школы на 660 мест», - сказал губернатор.

Он уточнил, что вопрос по земельному участку уже решен, стоимость нового объекта составит около 500 миллионов рублей.

«Будем изыскивать средства», - заключил Иван Белозерцев.

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Гость||

Хватит рубить лес!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

я дал поручение проработать строительство школы на 660 мест»,
а лучше на 666 мест

Имя: Гость
Комментарий:

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