В Озерском микрорайоне Заречного планируют построить школу на 660 мест

28.12.2020 | 15:10

В понедельник, 28 декабря, губернатор Иван Белозерцев прокомментировал вопрос о строительстве школы в Заречном.

Речь идет о 18-м микрорайоне, именуемом Озерским, где проживает много молодых семей с детьми.

«Честно говоря, на 2021 и 2022 годы в проекте школы нет, но я дал поручение проработать строительство школы на 660 мест», - сказал губернатор.

Он уточнил, что вопрос по земельному участку уже решен, стоимость нового объекта составит около 500 миллионов рублей.

«Будем изыскивать средства», - заключил Иван Белозерцев.