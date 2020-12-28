В 2021 году в области запустят проект по защите от домашнего насилия

28.12.2020 | 15:12

Проект профилактики домашнего насилия в Пензенской области будет реализован в I полугодии 2021 года. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев во время итоговой пресс-конференции в понедельник, 28 декабря.

«Больно, когда в семье проблемы, больно, когда мужчина употребляет спиртные напитки, соскакивает с рельсов, приходит домой, начинает права качать. Дети по углам, жена в стрессе, идут издевательства. Как защитить? Могут быть разные подходы. Полиция приехала и уехала, а через час он опять начинает издеваться. Приходит в себя, протрезвеет наутро - начинает себя корить. Надо таких людей лечить. Надо, чтобы психологи занимались», - подчеркнул Белозерцев.

Кроме того, у женщин, оказавшихся в подобной ситуации, должна быть возможность на время уйти из дома.

«Вместе с общественными организациями подумать и создать условия для женщин, которые могли бы в любое время дня и ночи на сутки, двое или трое уйти с ребенком и переждать, пока пьяный муж не придет в нормальное состояние», - пояснил губернатор.

Зампреду правительства дано поручение проработать с общественными организациями возможные решения проблемы.

«Думаю, нам удастся реализовать этот проект уже в I полугодии 2021 года. Сделаем первый шаг, а потом будем дорабатывать», - пояснил губернатор.