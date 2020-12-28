Пензенцев просят не оставлять на ночь транспорт на Привокзальной площади

28.12.2020 | 10:30

В ночь на понедельник, 28 декабря, прошла очистка территории Привокзальной площади станции Пенза-I. В ней участвовали сотрудники администрации Железнодорожного района, МУП «Пензадормост» и полиции.

Для того чтобы снегоуборочная техника могла без препятствий выполнить свою работу, автовладельцев попросили убрать машины с площади.

Однако не все вняли призыву, поэтому пришлось применять эвакуаторы. С их помощью автомобили перемещали на расчищенную зону.

«На территории Привокзальной площади станции Пенза-I с 24:00 до 5:00 стоянка транспортных средств запрещена», - напомнили автовладельцам в пресс-службе администрации областного центра.