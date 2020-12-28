Сетевое издание|18+|Понедельник|28 дек 2020|16:53
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Общество

Губернатор рассказал, как будет отмечать Новый год в пандемию

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Губернатор Иван Белозерцев будет встречать Новый год в кругу семьи. Об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции, которая состоялась в понедельник, 28 декабря.

«Обычно родственники приходят, соседи. В этот раз все по домам, человек шесть будет», - пояснил глава региона.

По его словам, он очень не хочет, чтобы кто-то из его близких заболел, как не хочет, чтобы заболел и кто-либо из жителей области.

«Я хочу показывать пример всем остальным», - подчеркнул он, отметив, что по рекомендациям праздновать Новый год лучше семейной компанией максимум из восьми человек.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Турция, Мальдивы, Танзания - летите. Почему же дома?

Гость||

Полукаров придет как обычно.

Гость||

Нам не интересно как Губер будет праздновать

Гость||

Гость писал(a):

Турция, Мальдивы, Танзания - летите. Почему же дома?
денег дай полечу хоть прям сегодня вечером двинусь

Гость||

Гость писал(a):

А где партбилет коммуниста?
Чем больше с дерьмократами живем, в смысле - выживаем, тем больше к коммунистам тянуть становится.

Гость||

"Денег дай..." Это не ко мне. Попробуй на паперти.

Гость||

А с чего он взял, что людям интересно, как он будет встречать?

Имя: Гость
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