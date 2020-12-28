Губернатор рассказал, как будет отмечать Новый год в пандемию

28.12.2020 | 15:17

Губернатор Иван Белозерцев будет встречать Новый год в кругу семьи. Об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции, которая состоялась в понедельник, 28 декабря.

«Обычно родственники приходят, соседи. В этот раз все по домам, человек шесть будет», - пояснил глава региона.

По его словам, он очень не хочет, чтобы кто-то из его близких заболел, как не хочет, чтобы заболел и кто-либо из жителей области.

«Я хочу показывать пример всем остальным», - подчеркнул он, отметив, что по рекомендациям праздновать Новый год лучше семейной компанией максимум из восьми человек.