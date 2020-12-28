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Общество

Губернатор призвал медиков быть готовыми к росту случаев коронавируса

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В Пензе на заседании оперативного штаба в понедельник, 28 декабря, обсудили организацию профилактики и лечения коронавирусной инфекции.

Губернатор Иван Белозерцев отметил стабильность и напряженность ситуации в целом, а также рассказал, что в стационарах области с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся около 1 500 человек.

По его словам, даже несмотря на начавшуюся вакцинацию, открытие двух новый ПЦР-лабораторий, расширение возможностей тестирования населения, ожидать улучшения обстановки пока не приходится. Он призвал глав муниципальных образований обеспечить меры санитарной безопасности в предновогодние и праздничные дни.

«Люди едут в магазины, торговые центры, закупают продукты и подарки перед праздниками. Но чем больше контактов – тем больше заболевших», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Кроме того, система здравоохранения должна быть полностью готова к возможному увеличению числа пациентов больниц в новогодние каникулы, отметил он. Лекарства, необходимые пациентам, обязаны давать в срок и находящимся в медицинских учреждениях, и проходящим лечение на дому.

«Перебоев в обеспечении лекарствами не должно быть. Средства на эти цели выделены, вопрос в грамотной организации процесса», - заявил губернатор.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Больше будут открывать информацию?

Гость||

Приди ко мне Ковид пожалуйста в Новый Год

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