Губернатор призвал медиков быть готовыми к росту случаев коронавируса

28.12.2020 | 15:27

В Пензе на заседании оперативного штаба в понедельник, 28 декабря, обсудили организацию профилактики и лечения коронавирусной инфекции.

Губернатор Иван Белозерцев отметил стабильность и напряженность ситуации в целом, а также рассказал, что в стационарах области с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся около 1 500 человек.

По его словам, даже несмотря на начавшуюся вакцинацию, открытие двух новый ПЦР-лабораторий, расширение возможностей тестирования населения, ожидать улучшения обстановки пока не приходится. Он призвал глав муниципальных образований обеспечить меры санитарной безопасности в предновогодние и праздничные дни.

«Люди едут в магазины, торговые центры, закупают продукты и подарки перед праздниками. Но чем больше контактов – тем больше заболевших», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Кроме того, система здравоохранения должна быть полностью готова к возможному увеличению числа пациентов больниц в новогодние каникулы, отметил он. Лекарства, необходимые пациентам, обязаны давать в срок и находящимся в медицинских учреждениях, и проходящим лечение на дому.

«Перебоев в обеспечении лекарствами не должно быть. Средства на эти цели выделены, вопрос в грамотной организации процесса», - заявил губернатор.