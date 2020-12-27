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Общество

В регионе коронавирус унес жизнь пациентов 45 и 64 лет

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В Пензенской области продолжают регистрировать смерти пациентов, которые скончались от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.

В воскресенье, 27 декабря, в региональном оперативном штабе сообщили о гибели 45-летнего мужчины и 64-летней женщины. Оба пациента страдали сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек.

Всего с начала эпидемии, согласно данным оперштаба, в области умерли 308 человек с коронавирусной инфекцией: 140 мужчин и 168 женщин.

За сутки из медучреждений области выписали 140 человек, поборовших опасный вирус. Общее число выздоровевших составило 20 485.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

город вон снегом завалило, мэр не выполняет обязанностей , а вы про вирус

Гость||

кто переболел отпишитесь пожалуйста я походу заболел

Гость||

как это происходит по дням..........пожалуйста

Гость||

Гость писал(a):

кто переболел отпишитесь пожалуйста я походу заболел
масочник?

Гость||

да масочник.........все тело ломит тем-ра 37,37и5

Имя: Гость
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