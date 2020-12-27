В регионе коронавирус унес жизнь пациентов 45 и 64 лет

27.12.2020 | 11:16

В Пензенской области продолжают регистрировать смерти пациентов, которые скончались от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.

В воскресенье, 27 декабря, в региональном оперативном штабе сообщили о гибели 45-летнего мужчины и 64-летней женщины. Оба пациента страдали сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек.

Всего с начала эпидемии, согласно данным оперштаба, в области умерли 308 человек с коронавирусной инфекцией: 140 мужчин и 168 женщин.

За сутки из медучреждений области выписали 140 человек, поборовших опасный вирус. Общее число выздоровевших составило 20 485.