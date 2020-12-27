В региональном оперштабе сообщили о новых смертях от коронавируса

В Пензенской области число жертв коронавирусной инфекции составило 311. О новых зарегистрированных за сутки смертях сообщили в региональном оперативном штабе в воскресенье, 27 декабря.
Скончались две женщины 65 и 62 лет, а также 63-летний мужчина. У всех пациентов были выявлены сопутствующие хронические заболевания, в их числе атеросклероз аорты, гипертезия, сахарный диабет 2-го типа.
Причиной гибели специалисты назвали пневмонию, вызванную коронавирусом.
За сутки из медучреждений области выписали 112 человек. Количество пациентов, сумевших побороть опасную инфекцию, стало равняться 20 597.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
ПЕНЗИНФОРМ, вы там чего? Вчера 308 писали, сегодня 402. Всего с начала эпидемии, согласно данным оперштаба, в области умерли 308 человек с коронавирусной инфекцией: 140 мужчин и 168 женщин.