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Общество

В региональном оперштабе сообщили о новых смертях от коронавируса

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В Пензенской области число жертв коронавирусной инфекции составило 311. О новых зарегистрированных за сутки смертях сообщили в региональном оперативном штабе в воскресенье, 27 декабря.

Скончались две женщины 65 и 62 лет, а также 63-летний мужчина. У всех пациентов были выявлены сопутствующие хронические заболевания, в их числе атеросклероз аорты, гипертезия, сахарный диабет 2-го типа.

Причиной гибели специалисты назвали пневмонию, вызванную коронавирусом.

За сутки из медучреждений области выписали 112 человек. Количество пациентов, сумевших побороть опасную инфекцию, стало равняться 20 597.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

ПЕНЗИНФОРМ, вы там чего? Вчера 308 писали, сегодня 402. Всего с начала эпидемии, согласно данным оперштаба, в области умерли 308 человек с коронавирусной инфекцией: 140 мужчин и 168 женщин.

Гость||

Наверное, все-таки 311,а не 401

Гость||

Так враги народа забывают , что они врут

Гость||

Двое утром и трое вечером.

Гость||

Гость|27.12.2020 20:34|

Наверное, все-таки 311,а не 401

Пензинформ, цифр на клавиатуре не видит?

Гость||

Пятеро сегодня? О двоих в 12 часов сообщали сегодня.

Гость||

Так эти двое вчерашних было. 308 человек итого. Откуда 402? Исправили уже

Гость||

Вчерашние были вчера вечером

Гость||

Вчера Пензаинформ не сообщало о смертях, снег наверное чистили

Гость||

Гость|27.12.2020 20:43|

Вчерашние были вчера вечером

Так Пензаиформ стал сообщать частенько утром о том, что случилось днем до этого. Не каждый же раз на ночь глядя о смертях писать

Гость||

А сейчас решил на ночь глядя почему-то

Гость||

Кто-то ел конфеты Чуча? Где купить? Как они? Модератор трет

Гость||

60 + сидите дома, бросайте работу ! К внукам не лезьте, сами навязываетесь- будьте благоразумны.Ну не выживаете вы.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|27.12.2020 21:07
здесь в числе умерших фигурировали возраст 26, 45, 46 лет..

С какого возраста вы повелеваете сидеть дома ?

Гость||

Гость писал(a):

Так эти двое вчерашних было. 308 человек итого. Откуда 402? Исправили уже
Правда всегда одна. А вранья всегда много и за всем не уследишь.

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Имя: Гость
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