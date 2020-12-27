В области за сутки вновь выявили более 200 заразившихся COVID-19

27.12.2020 | 11:08

В Пензенской области суточный прирост пациентов с коронавирусной инфекцией составил 201. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Общее число заразившихся достигло 25 254.

Наибольшее количество заболевших (122) выявили в Пензе. 20 пациентов прибавилось в Нижнеломовском районе, 9 - в Мокшанском, 8 - в Бессоновском, 7 - в Пензенском, 6 - в ЗАТО Заречный, по 4 - в Сердобском, Никольском, Кузнецком и Сосновоборском районах, по 3 - в Тамалинском, Иссинском и Шемышейском, по 1 - в Белинском, Земетчинском, Лунинском и Вадинском.

За сутки коронавирус подтвердили у 71 ребенка в возрасте от 5 месяцев до 17 лет. Общее число заразившихся несовершеннолетних составило 2 254.

В регионе заболеваемость COVID-19 сохраняется на высоком уровне. С 21 декабря специалисты ежедневно выявляли более 190 случаев опасной инфекции.