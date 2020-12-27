Сетевое издание|18+|Воскресенье|27 дек 2020|11:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В области за сутки вновь выявили более 200 заразившихся COVID-19

Печать

В Пензенской области суточный прирост пациентов с коронавирусной инфекцией составил 201. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Общее число заразившихся достигло 25 254.

Наибольшее количество заболевших (122) выявили в Пензе. 20 пациентов прибавилось в Нижнеломовском районе, 9 - в Мокшанском, 8 - в Бессоновском, 7 - в Пензенском, 6 - в ЗАТО Заречный, по 4 - в Сердобском, Никольском, Кузнецком и Сосновоборском районах, по 3 - в Тамалинском, Иссинском и Шемышейском, по 1 - в Белинском, Земетчинском, Лунинском и Вадинском.

За сутки коронавирус подтвердили у 71 ребенка в возрасте от 5 месяцев до 17 лет. Общее число заразившихся несовершеннолетних составило 2 254.

В регионе заболеваемость COVID-19 сохраняется на высоком уровне. С 21 декабря специалисты ежедневно выявляли более 190 случаев опасной инфекции.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

кто переболел отпишитесь пожалуйста по дням.......кажется я заболел..........спасибо

Гость||

Таскайте детей дальше!!!! Ещё не все развлекательные центры посетили, ёлки, горки и тд!!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте