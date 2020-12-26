В Пензенской области перед Новым годом раздадут продуктовые наборы

26.12.2020 | 09:48

В Сосновоборский психоневрологический интернат прибыли три фуры, заполненные коробками с продуктами. Наборы передадут гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

Об этом в субботу, 26 декабря, в своем аккаунте в соцсети Instagram сообщил министр труда Пензенской области Алексей Качан. По его словам, со склада в данном учреждении продукты распределят в комплексные центры соцобслуживания населения по всему региону.

Почти 8 000 наборов передадут семьям с детьми-инвалидами, а также находящимся в трудной жизненной ситуации, а 2 000 уже получили медики, работающие в «красной зоне» инфекционных отделений.

«Помощь оказана бизнесменами, членами депутатского корпуса, волонтерами и благотворительными организациями. Более 700 продуктовых наборов, выделенных Российским детским фондом, уже дошли до адресатов», - добавил Алексей Качан.

В набор входят продукты с длительным сроком хранения: макароны, крупы, мука, сахар, растительное масло, консервы.