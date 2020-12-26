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Общество

В Пензенской области перед Новым годом раздадут продуктовые наборы

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В Сосновоборский психоневрологический интернат прибыли три фуры, заполненные коробками с продуктами. Наборы передадут гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

Об этом в субботу, 26 декабря, в своем аккаунте в соцсети Instagram сообщил министр труда Пензенской области Алексей Качан. По его словам, со склада в данном учреждении продукты распределят в комплексные центры соцобслуживания населения по всему региону.

Почти 8 000 наборов передадут семьям с детьми-инвалидами, а также находящимся в трудной жизненной ситуации, а 2 000 уже получили медики, работающие в «красной зоне» инфекционных отделений.

«Помощь оказана бизнесменами, членами депутатского корпуса, волонтерами и благотворительными организациями. Более 700 продуктовых наборов, выделенных Российским детским фондом, уже дошли до адресатов», - добавил Алексей Качан.

В набор входят продукты с длительным сроком хранения: макароны, крупы, мука, сахар, растительное масло, консервы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото instagram.com/alekseikaschan
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Гость||

А почему не раздали честным гражданам которые стоят на бирже труда?

Гость||

В психоневрологическом интернате инвалиды сами себе готовят макароны???

Гость||

Ужас что творится...

Гость||

И нам бы не помешал набор из продуктов длительного хранения, куда идти, где можно получить гостинец?

Гость||

Пайки,проднаборы,о карточках все чаще говорят.Как будто только вчера отгремела война.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В набор входят продукты с длительным сроком хранения: макароны, крупы, мука, сахар, растительное масло, консервы.
я тоже хочу

Гость||

Гость писал(a):

А почему не раздали честным гражданам которые стоят на бирже труда?
Потому что все делается ради пиара а не ради заботы о людях.

Гость||

Карточки дело хорошее, полевые кухни не забудьте, горячее первое, второе, чай на морозце, милое дело. Армия сразу вспомнилась выезды на учения, -20°, а мы щи из котелков хлебаем, потом гречу с тушенкой...красота!

Имя: Гость
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