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Общество

В Пензенской области число новых больных COVID-19 не превысило 200

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В субботу, 26 декабря, стало известно о 199 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрированных в Пензенской области за минувшие сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние дни количество новых случаев впервые не превысило двух сотен. 24 декабря их было 203, 25-го - 200.

За весь период пандемии в регионе зарегистрировано 25 053 случаев коронавируса. Выздоровело 20 345 человек, из которых 114 выписались из больниц накануне, 25 декабря.

В этот же день стало известно еще о трех жертвах COVID-19. Ими стали двое мужчин, 53 и 79 лет, и 53-летняя женщина. Общее количество летальных исходов - 306.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Как цены в пятерочке. Всего 199 больных.

Гость||

Гость писал(a):

Как цены в пятерочке. Всего 199 больных.
199,99

Гость||

Ну так мы же на плато вышли уже давно, да Александр Никишин? Или теперь правильнее Шура-балабол?

Имя: Гость
Комментарий:

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