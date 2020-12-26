В Пензенской области число новых больных COVID-19 не превысило 200

26.12.2020 | 11:02

В субботу, 26 декабря, стало известно о 199 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрированных в Пензенской области за минувшие сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние дни количество новых случаев впервые не превысило двух сотен. 24 декабря их было 203, 25-го - 200.

За весь период пандемии в регионе зарегистрировано 25 053 случаев коронавируса. Выздоровело 20 345 человек, из которых 114 выписались из больниц накануне, 25 декабря.

В этот же день стало известно еще о трех жертвах COVID-19. Ими стали двое мужчин, 53 и 79 лет, и 53-летняя женщина. Общее количество летальных исходов - 306.