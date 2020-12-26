Продавцов блошиного рынка просят перейти из Арбеково на Гидрострой

26.12.2020 | 15:12

В субботу, 26 декабря, прошел очередной рейд по стихийному рынку в микрорайоне Арбеково, где торгуют подержанными вещами. На улице Тернопольской побывали работники Октябрьского района и сотрудники полиции.

Торговцам сообщили: для продажи бывших в употреблении вещей существует ярмарка «Мода из комода», расположенная на улице Центральной, 1. Она действует по воскресеньям с 7:00 до 14:00. Места под торговлю предоставляются бесплатно.

Заодно комиссия составила протокол на гражданина, торговавшего металлическими изделиями.

«На текущее время рассматривается вопрос о выделении в Октябрьском районе муниципального земельного участка под размещение рынка по продаже вещей, бывших в употреблении», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.