Сетевое издание|18+|Суббота|26 дек 2020|16:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Снег |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Продавцов блошиного рынка просят перейти из Арбеково на Гидрострой

Печать

В субботу, 26 декабря, прошел очередной рейд по стихийному рынку в микрорайоне Арбеково, где торгуют подержанными вещами. На улице Тернопольской побывали работники Октябрьского района и сотрудники полиции.

Торговцам сообщили: для продажи бывших в употреблении вещей существует ярмарка «Мода из комода», расположенная на улице Центральной, 1. Она действует по воскресеньям с 7:00 до 14:00. Места под торговлю предоставляются бесплатно.

Заодно комиссия составила протокол на гражданина, торговавшего металлическими изделиями.

«На текущее время рассматривается вопрос о выделении в Октябрьском районе муниципального земельного участка под размещение рынка по продаже вещей, бывших в употреблении», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Ещё с автовокзала дяди говорящих население пункты разгоните. Давно они стоят на входе в автовокзал.

Гость||

Для особо тупых: рынок на Тернопольской НАРОДНЫЙ и никуда и никто переезжать не будет!

Гость||

Достали стариков. Может администрация с полицией и местными жителями уж убивать начнёт несчастных бедных людей ?

Вместо того чтобы обустроить людям место, обеспечить туалетами бесплатно, готова головы поотрывать.

Во многих развитых цивилизованных странах мира, можно блошиный рынок устраивать у нас ,в нищей России- запретить.

Гость||

Гость писал(a):

Для особо тупых: рынок на Тернопольской НАРОДНЫЙ и никуда и никто переезжать не будет!
Надеюсь.

Что за сволочизм так с простыми людьми поступать . Так ненавидеть бедных, стариков, могут только социальные извращенцы.

Гость||

86%за

Гость||

Гость писал(a):

Для особо тупых: рынок на Тернопольской НАРОДНЫЙ и никуда и никто переезжать не будет!
Готов платить каждый раз по 5 т.р.?

Гость||

Гость писал(a):

Готов платить каждый раз по 5 т.р.?
Сколько народы вы уже обули ? Ждёте когда коренное население вымрет под вашими штрафами. Терпеливый русский народ то вымрет, доведёте. А мигранты надеюсь сделают вашу жизнь "лучше". Цыгане в прошлом году сделали, и другие помогут.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Для особо тупых: рынок на Тернопольской НАРОДНЫЙ и никуда и никто переезжать не будет!
Надеюсь.

Что за сволочизм так с простыми людьми поступать . Так ненавидеть бедных, стариков, могут только социальные извращенцы.

Ну что вы... Обыкновенная советская власть "с человеческим лицом"... Что хочу, то ворочу

Гость||

ОТСТАНЬТЕ ОТ ПЕНСИОНЕРОВ!!НАМ ЕЛЬЦИН СКАЗАЛ-ТОРГУЙТЕ ,ГДЕ ХОТИТЕ

Гость||

Комсомольцы и партийцы перешли в дворяне, а советская закваска осталась.

Гость||

Руки прочь от нищенского бизнеса

Гость||

Гость писал(a):

ОТСТАНЬТЕ ОТ ПЕНСИОНЕРОВ!!НАМ ЕЛЬЦИН СКАЗАЛ-ТОРГУЙТЕ ,ГДЕ ХОТИТЕ
Постсоветские чинки в ПФ и соцобеспечении его страшно ненавидели. А сторонников лишали законных предпенсионных льгот, незаконно урезали пенсию. В кабинетах просто матом крыли стариков.

Гость||

Гость писал(a):

Обыкновенная советская власть "с человеческим лицом"... Что хочу, то ворочу
Хуже, много хуже. Эти, за копейку, пенсионера - удушат. Им и пандемию - "в руку", насколько можно пенсфонд сэкономить.

Хоть что-то для пожилых сделали хорошее ? Кто помнит ?

Пенсию на три процента поднимут, цены поднимут в два разА.

Гость||

Только ОМОН сможет разогнать этих торгашей.

Гость||

Может и половину народа перестрелять, если прикажут

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте