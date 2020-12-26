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Общество

Пензяка оштрафовали на полмиллиона за торговлю водкой без лицензии

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В Пензе предприниматель, нарушивший правила торговли алкоголем, лишится нескольких сотен тысяч рублей.

В августе прошла внеплановая проверка кафе на улице Шмидта, в ассортимент которого входили горячительные напитки. Как выяснилось, торговля спиртным велась без лицензии. Кроме того, участники рейда нашли 16 бутылок водки без специальных федеральных марок.

На предпринимателя составили протокол. Мировой судья оштрафовал бизнесмена на 10 тысяч рублей за отсутствие маркировки на бутылках, а арбитражный суд - на 500 тысяч за оборот алкогольной продукции без лицензии.

«По данной статье в регионе впервые назначен максимальный штраф», - отметили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

Информацию о фактах нелегального оборота жители города и области могут направлять на горячую линию регионального минсельхоза 8 (8412) 56-33-08.

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