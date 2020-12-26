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Общество

Пензенцам рассказали, где предоставят скидку на елку по карте «Забота»

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В субботу, 26 декабря, в пресс-службе мэрии Пензы ответили на вопрос горожан, предоставят ли скидку на елочных базарах областного центра обладателям карты «Забота».

В администрации отметили, что владельцы точек по торговле новогодними деревьями сами устанавливают цены, однако с некоторыми удалось договориться.

10%-ю скидку по карте «Забота» пензенцам предоставят на базарах, расположенных по адресам: улица 8 Марта, 7а и 25, Карпинского, 37, Пушкина, 43, а также в месте ее пересечения с улицей Бекешской. Кроме того, воспользоваться своим правом можно на Ставского, 12, Калинина, 93, Красной, 3, Ленинградской, 1, Мира, 6.

С выгодой приобрести новогоднюю красавицу можно и на Кижеватова, 21, Воронова, 18, Коммунистической, 35, Островского, 70Б, Бийской, 8, Экспериментальной, 7, Тепличной, 15, Токарной, 16/18, Лобачевского, 11, Бородина, 1з, и на проспектах Победы, 24, Строителей, 67.

Ранее сообщалось, что в Пензе будут работать более 70 праздничных базаров. Метровая елка обойдется горожанам в 400 рублей и дороже, а сосна – в 350.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

1 числа вообще бесплатно будут валяться.

Гость||

Гость писал(a):

1 числа вообще бесплатно будут валяться.
Это уже не то.

Имя: Гость
Комментарий:

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