Пензенцам рассказали, где предоставят скидку на елку по карте «Забота»

26.12.2020 | 10:35

В субботу, 26 декабря, в пресс-службе мэрии Пензы ответили на вопрос горожан, предоставят ли скидку на елочных базарах областного центра обладателям карты «Забота».

В администрации отметили, что владельцы точек по торговле новогодними деревьями сами устанавливают цены, однако с некоторыми удалось договориться.

10%-ю скидку по карте «Забота» пензенцам предоставят на базарах, расположенных по адресам: улица 8 Марта, 7а и 25, Карпинского, 37, Пушкина, 43, а также в месте ее пересечения с улицей Бекешской. Кроме того, воспользоваться своим правом можно на Ставского, 12, Калинина, 93, Красной, 3, Ленинградской, 1, Мира, 6.

С выгодой приобрести новогоднюю красавицу можно и на Кижеватова, 21, Воронова, 18, Коммунистической, 35, Островского, 70Б, Бийской, 8, Экспериментальной, 7, Тепличной, 15, Токарной, 16/18, Лобачевского, 11, Бородина, 1з, и на проспектах Победы, 24, Строителей, 67.

Ранее сообщалось, что в Пензе будут работать более 70 праздничных базаров. Метровая елка обойдется горожанам в 400 рублей и дороже, а сосна – в 350.