Юрий Голодяев рассказал, что стоит за претензиями к директору школы № 77

25.12.2020 | 13:35

В пятницу, 25 декабря, на сессии Пензенской городской думы депутат Виктор Хомец обратился к начальнику управления образования Юрию Голодяеву с требованием «навести порядок в школе № 77».

Поводом стало сообщение в группе жителей микрорайона ГПЗ-24 в соцсети «ВКонтакте», в котором анонимно предъявляются претензии к директору учебного заведения Юрию Прошкину.

«Вот обращение родителей учеников школы: обеды невкусные, туалеты грязные, уборка территории проводится не дворниками, а родителями учеников. Из-за невыносимых условий, созданных директором, уволились педагоги. А от вас пришел ответ: никаких замечаний нет», - высказал недовольство депутат, отметив, что обращение подписали 30 человек.

Юрий Голодяев невозмутимо возразил: «А в школе учится 2 000 человек, и у остальных претензий нет».

По словам начальника управления, инициатор этого обращения была у него на личном приеме и после беседы стало ясно: ею руководит личная обида.

«Проведены проверки Роспотребнадзора и министерства образования, причем инкогнито, без предупреждения. Ни один изложенный факт не подтвердился», - заверил Голодяев.

Он также высказал убеждение, что подобные посты в Сети вполне могут быть действиями конкурентов директора школы.