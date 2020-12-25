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Общество

Юрий Голодяев рассказал, что стоит за претензиями к директору школы № 77

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В пятницу, 25 декабря, на сессии Пензенской городской думы депутат Виктор Хомец обратился к начальнику управления образования Юрию Голодяеву с требованием «навести порядок в школе № 77».

Поводом стало сообщение в группе жителей микрорайона ГПЗ-24 в соцсети «ВКонтакте», в котором анонимно предъявляются претензии к директору учебного заведения Юрию Прошкину.

«Вот обращение родителей учеников школы: обеды невкусные, туалеты грязные, уборка территории проводится не дворниками, а родителями учеников. Из-за невыносимых условий, созданных директором, уволились педагоги. А от вас пришел ответ: никаких замечаний нет», - высказал недовольство депутат, отметив, что обращение подписали 30 человек.

Юрий Голодяев невозмутимо возразил: «А в школе учится 2 000 человек, и у остальных претензий нет».

По словам начальника управления, инициатор этого обращения была у него на личном приеме и после беседы стало ясно: ею руководит личная обида.

«Проведены проверки Роспотребнадзора и министерства образования, причем инкогнито, без предупреждения. Ни один изложенный факт не подтвердился», - заверил Голодяев.

Он также высказал убеждение, что подобные посты в Сети вполне могут быть действиями конкурентов директора школы.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Этого хомца вообще слушать нельзя !

Гость||

Клевета, по новому закону на нары поедет

Гость||

Не очень понятно. То ли анонимное обращение, то ли инициатор на приеме был.

Гость||

Главное Голодяев на на личном приеме убедился - все дело в личной обиде. А 30 подписей - тоже личная обида? Представляется наоборот - у Голодяева личная заинтересованность от Прошкина, ведь нет у Голодяева 29 подписей за его собственное убеждение? Бесполезное чиновничество. Пора давно на св..., т.е. "заслуженный отдых" этого психолога Голодяева отправлять. А то ишь ты, насквозь людей на приеме видит. Прям рентген ходячий.

Гость||

Витёк Хомец, вместе со своим наперсником Падалкиным это все и организовали.

Гость||

Быстрая и резкая проверка, которую должны кто проводить?, заинтересованный Голодяев?

Гость||

Этим двум уродам 77 как кость в горле.

Гость||

Прокуратура проводила проверку?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

могут быть действиями конкурентов директора школы.
Он серьезно??? Конкуренты )))))))))))

Гость||

Едалу вкусная? Туалеты чистые? Дворники штатные убирают территорию? Квалифицированные педагоги уволились?

Эти вопросы заболтаны, подменены барскими псевдопсихологическими сплепнями

Кто врет? И кто ответит за клевету?(если что сейчас это статья ого-го)

Гость||

14.05 если что, то Школы сейчас Клондайк, дети в цене и родители их источник

Гость||

Территория красивейшая. Все убрано, чисто. С весны до осени все в цветах. Поливают дети, родители. Может, и дворники среди них есть. Про это не знаю.

Гость||

Ого! Выше всяких похвал. Не каждый психотерапевт на первой встрече установит причину поступков. Если только плохонький психолог, который своих проблем на собеседника навешает и выдаст за чужие.

Гость||

Проверку проводили Прокуратура, дважды. Минобр, дважды. Администрация города. Управление образования, трижды. Рособрнадзор. Роспотребнадзор, дважды. Там, по вашему, тоже все предвзятые.

Гость||

Гость писал(a):

Ого! Выше всяких похвал. Не каждый психотерапевт на первой встрече установит причину
А её установили?

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Имя: Гость
Комментарий:

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