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Общество

В Пензенской области за 5 дней COVID-19 выявили почти у 1 000 человек

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В пятницу, 25 декабря, коронавирус подтвердился еще у 200 жителей Пензенской области. Таковы данные российского оперативного штаба. Общее число носителей COVID-19 с начала пандемии достигло 24 854.

Днем ранее в регионе обновился антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса за сутки - 203. На протяжении последних пяти дней в области регистрировали по 190 и более инфицированных. Таким образом, за это время зафиксировали 986 заразившихся.

С весны - времени начала распространения коронавируса в пензенской области - COVID-19 выявили у 2 077 несовершеннолетних.

По данным регионального оперштаба, число жертв достигло уже 303, количество выздоровевших - 20 231.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

сегодня так подадут завтра так, то за день то за неделю то за 2 недели, зачем?

Мотовилов (гость)||

- Член ассоциации врачей Баранова озвучила здравую догадку: маски и прививки являются инкубаторами агрессивных вирусов.

Влиятельный врач России, эксперт: прививки будут всегда, ибо вирус постоянно мутирует. "И нужно постоянно делать новые прививки взамен постоянно устаревающих".

- Смогут ли прививки опередить вирус, мутирующий постоянно, вот в чем вопрос... Сейчас время быстрых перемен.

- Если бы могли, то его уже не было бы.

Их "счастье", что будут новые вирусы, новые смертельно больные и постоянное производство новых вакцин на их заводах. С другой стороны - постоянное улучшение генофонда, о чём и мечтал известный нам Адольф.

Гость||

А что хотели ? В магазинах столпотворение- закупки к корпоративам.Молодёжь без масок , за этим уже не следят. Вобщем ставим экспиремент над народом, как экономить на вакцине и пенсии.

Гость||

Гость писал(a):

А что хотели ? В магазинах столпотворение- закупки к корпоративам.Молодёжь без масок , за этим уже не следят. Вобщем ставим экспиремент над народом, как экономить на вакцине и пенсии.
Молчи в тряпочку и сиди дома как пескарь

Гость||

Задолбали с барановирусом. Дайте людям встретить новый год.Зомби масочники сидите дома.

Имя: Гость
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