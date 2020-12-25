В Пензенской области за 5 дней COVID-19 выявили почти у 1 000 человек

25.12.2020 | 11:24

В пятницу, 25 декабря, коронавирус подтвердился еще у 200 жителей Пензенской области. Таковы данные российского оперативного штаба. Общее число носителей COVID-19 с начала пандемии достигло 24 854.

Днем ранее в регионе обновился антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса за сутки - 203. На протяжении последних пяти дней в области регистрировали по 190 и более инфицированных. Таким образом, за это время зафиксировали 986 заразившихся.

С весны - времени начала распространения коронавируса в пензенской области - COVID-19 выявили у 2 077 несовершеннолетних.

По данным регионального оперштаба, число жертв достигло уже 303, количество выздоровевших - 20 231.