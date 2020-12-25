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Общество

Не вернулся с корпоратива: пензенцам напомнили о правилах безопасности

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В преддверии новогодних праздников волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» напомнили жителям Пензенской области, как важно соблюдать правила безопасности.

«Мой муж уехал на корпоратив, его до сих пор нет дома», «Мой брат всегда возвращается вовремя», «Я был на вечеринке, а сейчас не понимаю, где я нахожусь, помогите!» – подобные звонки часто поступают на горячую линию #ЛизаАлерт в предновогодние дни», - констатировали добровольцы.

По их словам, зачастую неограниченное употребление алкоголя приводит к тому, что человек становится беспечным и способным на безрассудные поступки.

«В таком состоянии можно уехать в другой район или город, как в одном известном фильме, решиться на долгую прогулку в неподходящей для этого одежде, сесть в первую же попутную машину. Иногда это приводит к необратимым последствиям», - отметили волонтеры.

Они предупредили: если кто-то из близких идет на корпоратив, обязательно нужно уточнить у него, где именно будет проводиться вечеринка и во сколько он планирует вернуться, заранее обзавестись номерами телефонов коллег.

Если человек не выходит на связь и коллеги не знают, где он, необходимо сразу звонить на горячую линию «Лизы Алерт» по номеру 8 (800) 700-54-52 или по телефону 112, не скрывая при этом, сколько пропавший выпил (если известно).

«Вы решили вернуться домой после застолья в кругу коллег? Вызовите такси через приложение или по телефону. Поездка на попутной машине может быть опасна. Заметили на улице человека, которому, как вам кажется, необходима помощь? Подойдите, задайте вопросы о самочувствии. Возможно, без посторонней помощи он погибнет. Звоните на номер 112, если человек не реагирует на ваши призывы», - призвали волонтеры.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость||

Запретить продажу алкоголя (включая пиво) за неделю до и на неделю после 1 января! Проблем и смертей будет меньше

Гость||

Гость писал(a):

Запретить продажу алкоголя (включая пиво) за неделю до и на неделю после 1 января! Проблем и смертей будет меньше
Дурачок пишет.

Гость||

Гость писал(a):

Запретить продажу алкоголя (включая пиво) за неделю до и на неделю после 1 января!
да пошёл ты умник

Гость||

Запретить продажу табачины и алкоголя за год до нового года и на год после.

Гость||

Хороший вариант. А алкашня как всегда недовольна

Гость||

Гость писал(a):

Запретить продажу табачины и алкоголя за год до нового года и на год после.
В принципе убрать эту гадость. Природа не предусмотрела для функционирования организма ни курево, ни алкашку. Только народ в основной массе без них не знает, как себя развлечь...

Имя: Гость
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