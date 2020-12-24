В Пензенской области за сутки выявили более 200 носителей коронавируса

24.12.2020 | 11:13

На четверг, 24 декабря, общее количество случаев коронавирусной инфекции в Пензенской области составило 24 654. Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за сутки в регионе прибавилось 203 пациента с COVID-19. На данный момент это рекорд за все время с начала эпидемии.

23 декабря выявили 198 инфицированных, 22-го - 195, 21-го - 190. Из медучреждений области с марта выписали 20 103 пациента, перенесшего коронавирус. Жертвами инфекции стал 301 человек (136 мужчин и 165 женщин).

Ранее к пензенцам обратились сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Специалисты обратили внимание жителей области на возросшее число новых случаев COVID-19 и посоветовали не приглашать на дом Деда Мороза и Снегурочку.

«Даже справки, подтверждающие отсутствие заболевания, не дают полной гарантии, что аниматор не является переносчиком вируса. Необходимо помнить, что за один день аниматоры посещают много различных квартир и офисов, не имея представления о статусе клиента», - предупредило управление.