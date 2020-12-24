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Общество

В Пензенской области за сутки выявили более 200 носителей коронавируса

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На четверг, 24 декабря, общее количество случаев коронавирусной инфекции в Пензенской области составило 24 654. Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за сутки в регионе прибавилось 203 пациента с COVID-19. На данный момент это рекорд за все время с начала эпидемии.

23 декабря выявили 198 инфицированных, 22-го - 195, 21-го - 190. Из медучреждений области с марта выписали 20 103 пациента, перенесшего коронавирус. Жертвами инфекции стал 301 человек (136 мужчин и 165 женщин).

Ранее к пензенцам обратились сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Специалисты обратили внимание жителей области на возросшее число новых случаев COVID-19 и посоветовали не приглашать на дом Деда Мороза и Снегурочку.

«Даже справки, подтверждающие отсутствие заболевания, не дают полной гарантии, что аниматор не является переносчиком вируса. Необходимо помнить, что за один день аниматоры посещают много различных квартир и офисов, не имея представления о статусе клиента», - предупредило управление.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Рекорд.

Гость||

Стабильность роста и развитие течения пандемии. Все соответствует стратегии руководства. Кроме безопасности.

Гость||

Ну вот и разрешили больше 200 показывать.

Гость||

Только отмороженным маскодрочерам интересны эти бредни. Нормальные люди на барановирус уже внимания не обращают.

Гость||

Здоровья всем! Будем добрее

Гость||

Гость писал(a):

Гость|24.12.2020 11:21|

Только отмороженным маскодрочерам интересны эти бредни. Нормальные люди на барановирус уже внимания не обращают.

Ну как видим ты первый здесь отметился, так сказать, поздравляем тебя с лидерством в отмеченной тобой группе! Кстати, ты пока и единственный из этих!

Гость||

При объявленных мерах по карантину поясните как происходит контроль за пансионатами для людей возраста выше 65+..

Гость||

Есть 200!

Гость||

Грузз 200!

Гость||

Теперь и тупов будет больше? Скоро на прививки?

Гость||

Как же китайцы то с их скученностью справляются. Просто загадка природы. Или мепдицина у них на уровне или у нас что-то нужно поправить.

Гость||

Гость писал(a):

Теперь и тупов будет больше? Скоро на прививки?
Скоро тупая маска

Гость||

Гость писал(a):

Как же китайцы то
Они вроде работают хорошо,а начальники не воруют.

Гость||

Гость писал(a):

Теперь и тупов будет больше? Скоро на прививки?

Скоро тупая маска

Высрал безумный отпрыск,тупых предков?

Гость||

Гость писал(a):

Как же китайцы то с их скученностью справляются. Просто загадка природы. Или мепдицина у них на уровне или у нас что-то нужно поправить.
или это достаточно закрытая страна, и до нас мало что доходит, что на самом деле там происходит...

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Имя: Гость
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