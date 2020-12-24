В Пензенской области стало известно о работе загсов в праздничные дни

24.12.2020 | 14:06

Управление ЗАГС Пензенской области опубликовало график работы территориальных отделов во время новогодних праздников.

31 декабря все отделы работают. Из-за того, что день предпраздничный, он сокращен на час.

1, 2, 4, 5, 7, 8 января - нерабочие дни.

3 января открыты отдел по государственной регистрации смерти в Пензе, а также загсы в Ленинском районе Пензы, отделы Каменки и Каменского района, Кузнецка и Кузнецкого района, Сердобска и Сердобского района.

6 января работают те же отделы, кроме загса Ленинского района. Вместо него функционирует отдел Октябрьского района Пензы.

9 января открыты все территориальные отделы ЗАГС.