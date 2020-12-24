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Общество

В Пензенской области стало известно о работе загсов в праздничные дни

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Управление ЗАГС Пензенской области опубликовало график работы территориальных отделов во время новогодних праздников.

31 декабря все отделы работают. Из-за того, что день предпраздничный, он сокращен на час.

1, 2, 4, 5, 7, 8 января - нерабочие дни.

3 января открыты отдел по государственной регистрации смерти в Пензе, а также загсы в Ленинском районе Пензы, отделы Каменки и Каменского района, Кузнецка и Кузнецкого района, Сердобска и Сердобского района.

6 января работают те же отделы, кроме загса Ленинского района. Вместо него функционирует отдел Октябрьского района Пензы.

9 января открыты все территориальные отделы ЗАГС.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

еще бы узнать работают ли мрэо 31го числа

Имя: Гость
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