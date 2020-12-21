Заместителем председателя областного Заксобра впервые стала женщина

21.12.2020 | 12:19

В понедельник, 21 декабря, на сессии Законодательного собрания Пензенской области выбрали заместителя председателя парламента.

Впервые в истории работы Заксобра эту должность заняла женщина - Юлия Лазуткина.

«Она прошла хорошую школу на производстве, решает проблемы в дорожной отрасли. Скромная, умная ответственная», - презентовал ее председатель Заксобра Валерий Лидин, выдвинувший кандидатуру.

В ответном слове Юлия Лазуткина отметила, что для нее это «огромная честь и очень большая ответственность».

«Оглядываясь назад, мне есть что сказать людям. С 2017 года я являюсь координатором проекта «Безопасные и качественные дороги». Очень много сделано. Острые вопросы относительно частного сектора. Я надеюсь, что в 2021 году мы сможем включить еще больше улиц. Я горжусь, что стала членом команды депутатского корпуса Заксобра. Надеюсь, что вместе мы сможем решить еще больше важных дел для Сурского края», - высказалась она.

Юлию Лазуткину избрали путем тайного голосования, за нее отдали голоса все 32 присутствовавших на сессии депутата.

Юлия Викторовна родилась 11 марта 1981 года в селе Колтовском Колышлейского района. В 2002 году окончила Пензенский государственный педагогический университет имени В. Г. Белинского по специальности «Менеджмент. Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».

После окончания вуза Юлия Лазуткина трудилась в ООО «Шаттдекор». С 2013 года работала менеджером по продажам в ООО «Бетонный завод «Терновский».

В июне 2015 года исполняла обязанности коммерческого директора ООО «Бетонный завод «Ломовский». В мае того же года была назначена генеральным директором ООО «Виктория».

С января по июль 2016 года занимала должность директора по развитию в ООО «Единая информационная система», «Пензенский Бизнес-Журнал». С июля 2016 года является директором ООО «СтройСпецБетон».

17 ноября 2017 года Юлия Лазуткина была избрана депутатом Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва.