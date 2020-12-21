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Общество

Заместителем председателя областного Заксобра впервые стала женщина

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В понедельник, 21 декабря, на сессии Законодательного собрания Пензенской области выбрали заместителя председателя парламента.

Впервые в истории работы Заксобра эту должность заняла женщина - Юлия Лазуткина.

«Она прошла хорошую школу на производстве, решает проблемы в дорожной отрасли. Скромная, умная ответственная», - презентовал ее председатель Заксобра Валерий Лидин, выдвинувший кандидатуру.

В ответном слове Юлия Лазуткина отметила, что для нее это «огромная честь и очень большая ответственность».

«Оглядываясь назад, мне есть что сказать людям. С 2017 года я являюсь координатором проекта «Безопасные и качественные дороги». Очень много сделано. Острые вопросы относительно частного сектора. Я надеюсь, что в 2021 году мы сможем включить еще больше улиц. Я горжусь, что стала членом команды депутатского корпуса Заксобра. Надеюсь, что вместе мы сможем решить еще больше важных дел для Сурского края», - высказалась она.

Юлию Лазуткину избрали путем тайного голосования, за нее отдали голоса все 32 присутствовавших на сессии депутата.

Юлия Викторовна родилась 11 марта 1981 года в селе Колтовском Колышлейского района. В 2002 году окончила Пензенский государственный педагогический университет имени В. Г. Белинского по специальности «Менеджмент. Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».

После окончания вуза Юлия Лазуткина трудилась в ООО «Шаттдекор». С 2013 года работала менеджером по продажам в ООО «Бетонный завод «Терновский».

В июне 2015 года исполняла обязанности коммерческого директора ООО «Бетонный завод «Ломовский». В мае того же года была назначена генеральным директором ООО «Виктория».

С января по июль 2016 года занимала должность директора по развитию в ООО «Единая информационная система», «Пензенский Бизнес-Журнал». С июля 2016 года является директором ООО «СтройСпецБетон».

17 ноября 2017 года Юлия Лазуткина была избрана депутатом Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва.

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Гость||

Дочурка мордатого Лазуткина. Все как и должно быть - наследные дворяне опять с нами.

Гость||

Вот оно дворянское собрание. Вдонин по наследству, Лазуткина по наследству. Кто следующий?

Гость||

А почему незамужем? Хочу исправить ситуацию...

Гость||

А как вы хотели в феодальной раше?

Гость||

Нищеброды, сидите спокойно. Это тайное голосование. Я Папу долго уговаривала на это.. А он хотел вообще в правительство меня подсунутт

Гость||

penzainform.ru писал(a):

После окончания вуза Юлия Лазуткина трудилась в ООО «Шаттдекор»
penzainform.ru писал(a):
После окончания вуза Юлия Лазуткина трудилась в ООО «Шаттдекор»
Лучше бы Шарикова выбрали с Швондером.

Гость||

уже и до прередачи власти по наследству дошли

Гость||

Кумовство? Поставьте нормального простого без блата, кумовства и прочее, ну сколько можно.

Гость||

Па-здра-вля-ем!

Гость||

и снова деревенские...

Гость||

а в место кого или за кого?????

Гость||

А чо, в Москве можно (Патрушев), а нам нельзя? Чем мы хуже? По наследству теперь будет.

Гость||

наша дела терпене смирене паслушане

Гость||

Для нас ничего не поменяется,кого бы туда не посадили ,а дочери непростого и достойного человека карьеру надо делать.Все как обычно.

Гость||

Феодализм в действие

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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