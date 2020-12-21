Сетевое издание|18+|Понедельник|21 дек 2020|10:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-10oC
-9oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензе для реконструкции моста будет изъят дом с участком

Печать

В Пензе для муниципальных нужд будет изъята недвижимость в Терновке. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Андрей Лузгин.

Согласно тексту документа, в собственность Пензы перейдет двухквартирный дом (площадью 64,6 кв. м) и земельный участок (592 кв. м) на улице Токарной, 72, а также часть участка на Токарной, 70 (250 кв. м). Это будет сделано с целью проведения реконструкции моста через реку Пензу.

Собственники объектов получат копию решения об изъятии в течение 10 дней со дня принятия постановления. Им также планируется возместить стоимость имущества.

О необходимости реконструкции моста на Токарной в городе говорят давно. В апреле 2019 года несколько плит тротуара обрушились, утянув за собой вниз пролеты ограждения, поломав кусты и деревья. После обследования стало ясно: нужно ремонтировать балки, менять перила, плиты в пешеходной зоне.

В ближайшее время будет разработана проектная документация. Согласно информации с сайта госзакупок, реконструкция запланирована на 2022-2023 годы. На мосту организуют четырехполосное движение, сделают съезды, тротуары и велодорожки, обеспечат отвод ливневых стоков и обновят сети освещения. По согласованию ГИБДД будет подготовлена схема дорожного движения.

Финансировать работы должны из городского бюджета.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Любимая тема Лузгина - изъятие чужой собственности. Какой в этом смысл? Если для расширения моста и подступов к нему, то надо расширять и саму Токарную, а там тоже дома впритык к проезжей части. И их изымут позже?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Собственники объектов получат копию решения об изъятии в течение 10 дней со дня принятия постановления. Им также планируется возместить стоимость имущества.
Сколько дней им дадут, чтобы съехать из жилья? тоже 10 дней? Фраза "планируется возместить " в данном контексте звучит как "мы подумаем возмещать или нет".

Гость||

В Зарю поедут в дом с трещинами?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте