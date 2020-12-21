В Пензе для реконструкции моста будет изъят дом с участком

21.12.2020 | 09:59

В Пензе для муниципальных нужд будет изъята недвижимость в Терновке. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Андрей Лузгин.

Согласно тексту документа, в собственность Пензы перейдет двухквартирный дом (площадью 64,6 кв. м) и земельный участок (592 кв. м) на улице Токарной, 72, а также часть участка на Токарной, 70 (250 кв. м). Это будет сделано с целью проведения реконструкции моста через реку Пензу.

Собственники объектов получат копию решения об изъятии в течение 10 дней со дня принятия постановления. Им также планируется возместить стоимость имущества.

О необходимости реконструкции моста на Токарной в городе говорят давно. В апреле 2019 года несколько плит тротуара обрушились, утянув за собой вниз пролеты ограждения, поломав кусты и деревья. После обследования стало ясно: нужно ремонтировать балки, менять перила, плиты в пешеходной зоне.

В ближайшее время будет разработана проектная документация. Согласно информации с сайта госзакупок, реконструкция запланирована на 2022-2023 годы. На мосту организуют четырехполосное движение, сделают съезды, тротуары и велодорожки, обеспечат отвод ливневых стоков и обновят сети освещения. По согласованию ГИБДД будет подготовлена схема дорожного движения.

Финансировать работы должны из городского бюджета.