Стало известно, сколько регион потратит на борьбу с COVID-19 в 2021-м

21.12.2020 | 11:19

В 2021 году на борьбу с коронавирусом в Пензенской области планируется потратить 2 млрд 723 млн рублей.

Эти данные озвучила и. о. министра финансов региона Любовь Финогеева на сессии Заксобра в понедельник, 21 декабря.

В частности, закладываются средства на закупку лекарственных препаратов для больных COVID-19, приобретение вакцин и их хранение, различные выплаты медикам, в том числе стимулирующие.

Кроме того, предусмотрены средства для студентов, проходящих практику в медицинских организациях, которые нуждаются в дополнительных кадрах (по 7 тысяч рублей за каждый месяц).

27 депутатов из 32 присутствовавших на сессии проголосовали за, поэтому решение было принято.

По последним данным, в Пензенской области за все время пандемии коронавирусом заразились 24 058 человек. Инфекцию побороли и были выписаны 19 736 жителей региона, скончались 293 (133 мужчины и 160 женщин). Возраст умерших - от 26 до 90 лет.