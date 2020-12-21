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Общество

Стало известно, сколько регион потратит на борьбу с COVID-19 в 2021-м

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В 2021 году на борьбу с коронавирусом в Пензенской области планируется потратить 2 млрд 723 млн рублей.

Эти данные озвучила и. о. министра финансов региона Любовь Финогеева на сессии Заксобра в понедельник, 21 декабря.

В частности, закладываются средства на закупку лекарственных препаратов для больных COVID-19, приобретение вакцин и их хранение, различные выплаты медикам, в том числе стимулирующие.

Кроме того, предусмотрены средства для студентов, проходящих практику в медицинских организациях, которые нуждаются в дополнительных кадрах (по 7 тысяч рублей за каждый месяц).

27 депутатов из 32 присутствовавших на сессии проголосовали за, поэтому решение было принято.

По последним данным, в Пензенской области за все время пандемии коронавирусом заразились 24 058 человек. Инфекцию побороли и были выписаны 19 736 жителей региона, скончались 293 (133 мужчины и 160 женщин). Возраст умерших - от 26 до 90 лет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

вот это распил, так распил

Гость||

чет мало

Имя: Гость
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