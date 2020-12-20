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Общество

С 21 декабря пензенцы имеют шанс видеть схождение Юпитера и Сатурна

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21 декабря пензенцы, как и другие жители Земли, могут стать свидетелями необычного зрелища - схождения в небе Юпитера и Сатурна. Они приближаются друг к другу раз в 20 лет. Но такое минимальное расстояние, как в 2020-м, последний раз было в 1226 году. Физики говорят, наблюдать за встречей планет можно даже без специального оборудования.

«Невооруженный глаз их раздельно не увидит. Мы увидим большую яркую звездочку, причем это будет в той части неба, где ярких звезд мало (созвездия Водолея и Козерога), и поэтому мы легко сможем найти. Это явление будет наблюдаться в юго-западной части неба, у горизонта, вечером 21 декабря, сразу после захода солнца», - рассказал доцент кафедры «Общая физика» ПГУ Алексей Разумов.

Схождение Юпитера и Сатурна интересно не только астрономам. Астрологи и предсказатели судеб тоже с трепетом его ждут. По их мнению, встреча планет обещает человечеству начало нового этапа, когда станут рождаться другие люди.

«Мало кто называл, когда же закончится старая эра Рыб и наступит новая эра Водолея. По моим ощущениям, 21 декабря, в зимнее солнцестояние, когда две планеты великие Юпитер и Сатурн соединяются в Водолее, в первых градусах, то вот это, наверное, и будет та точка отсчета, перехода в новую эру», - выразил свое мнение астролог Николай Денисенко.

Некоторые видят в схождении планет Вифлеемскую звезду, ту самую, что когда-то указала волхвам путь к младенцу Иисусу. Кстати, встреча Юпитера и Сатурна не минутное явление, наблюдать его по ночам можно будет примерно до 25 декабря. Не пропустите!

«Следующее такое же по масштабу явление произойдет очень нескоро, лет через четыреста примерно», - предупредил Алексей Разумов.

Испортить зрелище пензенцам может облачная погода.

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Гость||

Что там вырисовывается у спасителя мира с востока, чье имя начинается на В.?

Гость||

Ну с наступающим!

Гость||

Верят в Иисуса Христа, а пишут как язычники про какую-то эру Водолея. Вы или крестик снимите, или трусы наденьте.

Гость||

Сомнительная новость для пензяков. Думаю, многие не верят в планеты и космос, еще небось верят, что Солнце вокруг Земли вращается.

Гость||

Посмотреть это хорошо,вот только телескопу из дворца пионеров давно кто то ноги приделал.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

встреча планет обещает человечеству начало нового этапа, когда станут рождаться другие люди и
начнут поголовно умирать лжецы.

Имя: Гость
Комментарий:

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