Новые случаи коронавируса зафиксировали в Пензе, Заречном и 12 районах

20.12.2020 | 11:38

В воскресенье, 20 декабря, в региональном оперативном штабе подтвердили 189 новых случаев коронавирусной инфекции в Пензенской области.

113 из них зарегистрировали в Пензе, 18 - в Нижнеломовском районе, 17 - в Белинском, 15 - в Иссинском.

6 заразившихся прибавилось в Заречном, по 5 - в Земетчинском и Башмаковском районах, по 2 - в Пензенском, Пачелмском и Бессоновском, по 1 - в Спасском, Кузнецком, Шемышейском и Бековском.

«Среди пациентов - 7 детей от 11 до 15 лет», - добавили в оперштабе.

Всего с начала эпидемии в регионе выявили 23 868 случаев COVID-19, в том числе 1 947 - среди несовершеннолетних жителей.