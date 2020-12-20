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Общество

30 пензенцев побывали на занятиях тренера сборной России по физике

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Ничего лишнего, только цифры, графики, формулы и специальные приборы. О научных секретах пензенским девятиклассникам рассказывал московский исследователь, тренер национальной сборной России по физике Александр Киселев.

«Очень важно, чтобы все интересующиеся школьники имели возможность делать эксперименты своими руками. Изучаем геометрическую оптику, то есть как свет распространяется в линзах, формулы тонкой линзы и экспериментально это также исследуем», - описал тематику занятий Александр Киселев.

С учениками столичный ученый занимался в Центре выявления и поддержки одаренных детей и молодежи «Ключевский». Здесь ребята готовятся к олимпиаде по физике среди школьников, региональный этап которой стартует в январе, всероссийский - будущей весной.

«Во-первых, интересно, во-вторых, это имеет практическое применение в жизни. На занятиях я узнаю много нового, чего нам не рассказывают в школе», - поделился впечатлениями девятиклассник Иван Кобельков.

В течение двух дней физик Киселев решал сложные задачи и читал лекции.

«Его место работы - это физический институт академии наук. Я считаю, что Александр Михайлович осуществляет связь между поколениями современных ребят (девятый класс, 13-14-летние ребята и девушки) и высокой наукой, академиками, которые двигают ее вперед», - отметил руководитель смены регионального центра «Ключевский» Роман Зайцев.

На уроках тренера национальной сборной России по физике побывали 30 школьников. Это воспитанники образовательных учреждений из разных районов региона и областного центра.

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