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Общество

В Пензенской области выявлено еще 194 случая заражения COVID-19

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В субботу, 19 декабря, стало известно о 194 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Пензенской области. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Общее количество инфицированных с начала эпидемии составило 23 679 человек.

За этот период с болезнью справились 19 516 пациентов, 120 из которых выписались из больниц накануне.

Скончались от коронавируса 289 человек. О последних трех летальных исходах стало известно 18 декабря. Жертвы COVID-19 - три женщины: двоим - по 60 лет, третьей - 58.

Накануне региональный минздрав сообщил, что прививка сделана 185 жителям области - медикам и педагогам. По мере увеличения поставок вакцины будет проводиться массовая иммунизация населения.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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