Сетевое издание|18+|Пятница|18 дек 2020|12:42
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Общество

В ПФР разъяснили, кому и когда поступит новогодняя выплата на детей

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В пятницу, 18 декабря, в отделении Пенсионного фонда РФ по Пензенской области прокомментировали назначение новогодней выплаты на детей.

Накануне о «скромном подарке» для малышей, оставшихся без праздника у елки из-за пандемии коронавируса, сообщил Президент РФ Владимир Путин.

«Всем семьям, где есть дети от 0 до 7 лет включительно, выплатим по 5 000 рублей. Каждому ребенку», - заявил тогда глава государства.

В ПФР уточнили, что речь идет о детях, которым на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет.

«Особенностью новой выплаты станет принцип «социального казначейства»: за ней не надо никуда обращаться, поскольку пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей», - пояснили в региональном отделении.

Там же уточнили, что данной категории граждан деньги перечислят до конца декабря.

«Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся пенсионным фондом в течение года. В этом случае родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства», - добавили в ПФР.

Заявления будут приниматься в течение более чем трех месяцев - до 1 апреля. В данном случае выплата поступит после проверки документов, то есть от самих мам и пап будет зависеть, когда им переведут сумму.

«Подать заявление на выплату можно в «Личном кабинете» на портале госуслуг или в клиентских службах пенсионного фонда», - заключили в отделении.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Вне зависимости от дохода родителей?

Гость||

А в 8 лет уже не дети и подарков не хотят??? Бред! Ведь до 7 и так каждый месяц платят! Лучше бы дал по 2 но всем!!!

Гость||

Гость писал(a):

Ведь до 7 и так каждый месяц платят!
Кому платят? Ни разу ничего не заплатили!

Гость||

Вообще бы тогда не давал, зачем людей злить,после 7 не дети что ли?

Гость||

У кого родители алкаши, то им на пропой на новый год, дают же всем подряд, не смотрят пьющие родители или нет

Имя: Гость
Комментарий:

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