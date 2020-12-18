В Пензе новое оборудование позволит врачам расширить спектр операций

18.12.2020 | 15:32

В пензенской клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина появилась нейроэндоскопическая стойка с набором нейроэндоскопов и всеми принадлежностями и инструментами для аспирации внутримозговых гематом.

Новое оборудование позволит врачам-нейрохирургам удалять внутричерепные гематомы, которые образуются при геморрагическом инсульте. Кроме того, при помощи нейроэндоскопов можно удалять и травматические гематомы, а также проводить операции на желудочках головного мозга.

Эндоскопическая методика менее травматична по сравнению с традиционной техникой нейроопераций и способствует быстрой реабилитации пациентов. Операции, которые раньше делали 3-4 часа, с новой аппаратурой длятся не более 30 минут.

«Оборудование стоимостью более 16 млн рублей закуплено за счет средств федерального бюджета. Его возможности настолько многогранны, что позволят расширить спектр проводимых пациентам высокотехнологичных операций», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

В частности, благодаря нескольким модулям, которыми оснащена нейроэндоскопическая стойка, в дальнейшем медики смогут использовать ее при операциях на структурах головного мозга, позвоночнике и при ЛОР-патологиях.