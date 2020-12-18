В Пензе люди стали реже вступать в брак и разводиться

18.12.2020 | 15:11

Пензастат рассказал о количестве браков и разводов, состоявшихся с января по сентябрь 2020 года.

За 9 месяцев в городе были созданы 1 964 новые семьи, а 1 428 пар официально распались. В сравнении с тем же периодом предыдущего года люди уже не так охотно вступают в союз - количество регистраций убавилось на 26,4%. Разрывать отношения тоже стали реже: поданных заявлений - меньше на 11,2%.

Стоит отметить, что в первые два месяца 2020-го пензенцы побили рекорд аналогичного периода 2019-го, опередив его как по бракам (на 18%), так и по разводам (на 0,6%).

Динамика показывает, что снижение частоты визитов в загсы совпало с установлением режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Но как только ограничительные меры были сняты, пары снова отправились подавать заявления.

С июля по сентябрь пензенцы заключили 1 111 браков (56,6% общего числа с начала года), распалось же 657 семей (46,0%).

«Конечно, полная картина влияния самоизоляции на число браков и разводов станет ясна после окончательной нормализации обстановки в обществе. Однако хотелось бы верить, что тяжелые испытания 2020 года сплотят людей, сделают семьи крепче и всех нас сильнее», - отметила заместитель начальника отдела сводных статистических работ Пензастата Оксана Буйненко.

С января по октябрь 2020 года число браков и разводов снизилось во всем регионе.