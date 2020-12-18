В Пензе число пострадавших в ДТП детей выросло в 2,5 раза

18.12.2020 | 09:50

За 11 месяцев 2020 года в Пензе зарегистрировали 109 ДТП с участием детей в возрасте до 18 лет. Статистику опубликовали на официальном сайте регионального управления ГИБДД.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пострадавших выросло. Если в 2019-м в 5 авариях травмы получили 5 несовершеннолетних, то в 2020-м в 9 ДТП пострадали 12 детей до 18 лет.

В четверг, 17 декабря, безопасность юных участников дорожного движения обсудили на совещании в мэрии.

«Все случаи ДТП с участием детей рассматриваются на уровне школ совместно с сотрудниками ГИБДД, этот механизм отработан. В ближайшее время нам предстоит освоить и дистанционную форму данной работы для предупреждения распространения заболеваемости коронавирусом», - доложил начальник Управления образования г. Пензы Юрий Голодяев.

Правилам безопасного поведения на дорогах детей обучают во время классных часов, практических занятий, конкурсов, инструктажей и других мероприятий.

«На базе 55 школ города функционирует 98 отрядов юных инспекторов движения, в которых занимаются 1 887 учащихся», - уточнил Голодяев.

Очередной класс оборудовали в детско-юношеском центре «Спутник». Там появились мобильный городок, интерактивный велотренажер, дорожные знаки и светофоры, аппаратно-программный обучающий комплекс по ПДД, методические пособия и стенды.

«Муниципалитет профинансировал ремонт помещений, ввел ставки педагогов», - добавил Голодяев.

Ежегодно в «Спутнике» проводят свыше 170 мероприятий для более чем 18 000 детей. Охват школьников этой работой планируют увеличить.