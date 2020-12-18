Сетевое издание|18+|Пятница|18 дек 2020|12:42
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Общество

В области обновился антирекорд по числу заразившихся за сутки

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В пятницу, 18 декабря, коронавирус подтвердился у рекордного числа жителей Пензенской области - 195. Об этом заявил российский оперативный штаб. С начала пандемии инфекцию выявили у 23 485 человек.

Накануне в регионе зарегистрировали 193 новых случая COVID-19. Среди носителей - 50 детей в возрасте от 8 месяцев до 17 лет.

Наибольшее число инфицированных, как обычно, было отмечено в Пензе (113). Также высокий показатель зафиксирован в Пензенском (26) и Никольском (25) районах.

Число жертв коронавируса теперь равняется 286. 17 декабря областной оперштаб сообщил о смерти женщины 1973 года рождения, мужчин 1971-го и 1963-го.

Выздоровели еще 111 человек. Итого - 19 396.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Зачем столько пишите ? Пишите меньше ! Всё же хорошо было - 180 минус дети 40=140.

Гость||

Хоть бы раз честно показали более 200. Я уж не говорю про реальные цифры.

Мотовилов (гость)||

Заказная брехня доктора Геббельса... Чем ни чудовищнее ложь, тем она правдоподобнее.

Гость||

Денежки надо освоить к концу года?

Гость||

"Ой, много больных, наша система здравоохранения не справляется!"

Правильный выход - изменить изуродованную Путиным систему здравоохранения, чтобы "справлялась".

Неправильный выход - вводить дегенеративные "запреты", имеющие отношение к реальности чуть более чем никак, высасывая последние гроши народа.

Гость||

Гость писал(a):

Денежки надо освоить к концу года
Указивка из Москвы. При 200+ новый "недокарантин". Чтобы окончательно добить малый бизнес

Гость||

Что за дурачок в комментариях опять... Надеюсь это не Мотовилов?

Гость||

Срочная вакцинация необходима!!!

Гость||

Гость писал(a):

Срочная вакцинация необходима
Простите ... вы - дурачок?

Гость||

Гость писал(a):

Срочная вакцинация необходима!
Всё будет, не кипишуй.

Гость||

на все воля Иеговы

Имя: Гость
Комментарий:

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