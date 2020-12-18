В области обновился антирекорд по числу заразившихся за сутки

18.12.2020 | 11:03

В пятницу, 18 декабря, коронавирус подтвердился у рекордного числа жителей Пензенской области - 195. Об этом заявил российский оперативный штаб. С начала пандемии инфекцию выявили у 23 485 человек.

Накануне в регионе зарегистрировали 193 новых случая COVID-19. Среди носителей - 50 детей в возрасте от 8 месяцев до 17 лет.

Наибольшее число инфицированных, как обычно, было отмечено в Пензе (113). Также высокий показатель зафиксирован в Пензенском (26) и Никольском (25) районах.

Число жертв коронавируса теперь равняется 286. 17 декабря областной оперштаб сообщил о смерти женщины 1973 года рождения, мужчин 1971-го и 1963-го.

Выздоровели еще 111 человек. Итого - 19 396.