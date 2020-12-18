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Общество

Стало известно, в каком случае 31 декабря станет для пензяков выходным

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Последний день уходящего года станет для госслужащих выходным на том условии, что они заранее отработают его. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев.

В документе говорится, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ с письменного согласия работников их привлекут к работе в субботу, 26 декабря, с 9:00 до 17:00 с обеденным перерывом с 12:00 до 13:00.

Это касается государственных служащих и лиц, замещающих государственные должности в правительстве Пензенской области, а также руководителей исполнительных органов государственной власти и управления делами губернатора и правительства и их заместителей.

Кроме того, руководителям муниципалитетов, предприятий и организаций рекомендовано принять аналогичное решение.

О том, что 31 декабря станет для сотрудников правительства региона выходным днем, Иван Белозерцев заявил на прямой линии, которая прошла 12 декабря. Ранее жители Пензенской области попросили объявить канун Нового года нерабочим.

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Гость||

Еще на субботник их.

Гость||

а-ха-ха-ха

"выходной"

и вот так у вас всё

Гость||

Отработать 26. Займите из январских 1 день, пораньше выйдут. Огород городить лучше наверно.

Гость||

Одно дело рекомендовано, а другое дела, что это реально будет действовать!

Гость||

Как всегда - решение не принято, всё вокруг да около! Ответственности нет ни в одном деле!

Гость||

А давайте без выходных и праздников работать, а потом на количество этих дней на пенсию раньше выйдем)))))))))) Может быть.

Гость||

Зарплаты увеличатся в два раза, но выплачивать их будут раз в два месяца.

Гость||

Уважаемый Губернатор! Вы же обещали "пензенцам, спешащим за покупками в торговые центры", что там их будут встречать чиновники разного колибра и контролировать соблюдение режима повышенной готовности, а сами им теперь выходные даёте?! Нелогично!!!

Гость||

Гость писал(a):

А давайте без выходных и праздников работать, а потом на количество этих дней на пенсию раньше выйдем)))))))))) Может быть.
обманут потом

Гость||

Гость писал(a):

Отработать 26. Займите из январских 1 день, пораньше выйдут.
10го в воскресенье? Куку

Гость||

Отработают под часами на вокзале Пенза 1

Гость||

Гость писал(a):

Отработают под часами на вокзале Пенза 1
Тебе конкуренция

Гость||

Вообще ничего не логично!!!

Гость||

мне пох, я 2*2,,,

Имя: Гость
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