Стало известно, в каком случае 31 декабря станет для пензяков выходным

18.12.2020 | 10:12

Последний день уходящего года станет для госслужащих выходным на том условии, что они заранее отработают его. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев.

В документе говорится, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ с письменного согласия работников их привлекут к работе в субботу, 26 декабря, с 9:00 до 17:00 с обеденным перерывом с 12:00 до 13:00.

Это касается государственных служащих и лиц, замещающих государственные должности в правительстве Пензенской области, а также руководителей исполнительных органов государственной власти и управления делами губернатора и правительства и их заместителей.

Кроме того, руководителям муниципалитетов, предприятий и организаций рекомендовано принять аналогичное решение.

О том, что 31 декабря станет для сотрудников правительства региона выходным днем, Иван Белозерцев заявил на прямой линии, которая прошла 12 декабря. Ранее жители Пензенской области попросили объявить канун Нового года нерабочим.