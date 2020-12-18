На водителя автобуса № 82с составили протокол за выезд на встречку

18.12.2020 | 08:43

Сотрудники пензенского управления ГИБДД отреагировали на информацию о нарушении ПДД водителем автобуса.

В среду, 16 декабря, на портале PenzaInform.ru был размещен видеоролик, сделанный одним из автомобилистов города. На кадрах запечатлен автобус № 82с, который выехал на встречную полосу при повороте с улицы Калинина на Свердлова. Водитель транспортного средства таким образом пытался обогнать троллейбус.

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность нарушителя - им оказался мужчина 1969 года рождения.

«В отношении водителя автобуса марки МАЗ был составлен административный протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев», - сообщили представители УГИБДД.

Они поблагодарили граждан за помощь в наведении порядка на дорогах города.

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев 2020 года в Пензе произошло 33 ДТП с участием общественного транспорта. В мэрии назвали отношение перевозчиков к безопасности формальным и рассказали о многочисленных нарушениях.