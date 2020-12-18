Сетевое издание|18+|Пятница|18 дек 2020|09:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

На водителя автобуса № 82с составили протокол за выезд на встречку

Печать

Сотрудники пензенского управления ГИБДД отреагировали на информацию о нарушении ПДД водителем автобуса.

В среду, 16 декабря, на портале PenzaInform.ru был размещен видеоролик, сделанный одним из автомобилистов города. На кадрах запечатлен автобус № 82с, который выехал на встречную полосу при повороте с улицы Калинина на Свердлова. Водитель транспортного средства таким образом пытался обогнать троллейбус.

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность нарушителя - им оказался мужчина 1969 года рождения.

«В отношении водителя автобуса марки МАЗ был составлен административный протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев», - сообщили представители УГИБДД.

Они поблагодарили граждан за помощь в наведении порядка на дорогах города.

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев 2020 года в Пензе произошло 33 ДТП с участием общественного транспорта. В мэрии назвали отношение перевозчиков к безопасности формальным и рассказали о многочисленных нарушениях.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

А к перевозчику какие меры ответственности применяются?

Гость||

На них можно каждый день составлять!

Это не выход!

Нужно усиливать за общественным транспортом контроль! Не дрова возят!

Гонки устраивают-автобусы с троллейбусами, маршрутки с автобусами!

И всем чихать!

Гость||

Гость писал(a):

Это не выход!

Нужно усиливать за общественным транспортом контроль! Не дрова возят!

Гонки устраивают-автобусы с троллейбусами, маршрутки с автобусами!

И всем чихать!

Узбагойтесь уже. Скоро не будет ни троллейбусов, ни автобусов, останутся одни юркие маршрутки.

Гость||

В том видео ещё маршрутка троллейбус подрезала. Чего маршрутку не штрафанули?

Гость||

Оголтелые водилы автобусов и маршруток постоянно перехватывают, подрезают и обгоняют троллейбусы. Причём буквально на остановке.

Гость||

Водитель хотел угодить пассажирам. Доставить по быстрому . Теперь расплачивается.Но правила, конечно надо соблюдать. А может и не было другой возможности обогнать троллейбус. Кстати, неплохо бы водителям общественного транспорта заезжать в карман , а то как ехали, так и встали. И осуществляют загрузку- выгрузку пассажиров, не обогнать их. Может и с троллейбусом так было, достал, вынудил навстречку выехать.

Гость||

Гость писал(a):

А может и не было другой возможности обогнать троллейбус.
Т.е троллейбус нужно обгонять во что бы то ни стало?

Гость||

Гость писал(a):

Кстати, неплохо бы водителям общественного транспорта заезжать в карман ,
Там маршрутка заехала в карман. Из-за этого троллейбус не мог сам заехать в карман.

Гость писал(a):

А может и не было другой возможности обогнать троллейбус.
Общестенный транспорт не место для гонок.

Гость писал(a):

И осуществляют загрузку- выгрузку пассажиров, не обогнать их. Может и с троллейбусом так было, достал, вынудил навстречку выехать.
Троллейбус не достал и не вынудил а изобличил 51-летнего подростка водителя автобуса. А вот маршрутка в кармане вынудила троллейбус.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте