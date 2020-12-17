Журналистка из Пензы рассказала, как привлекла внимание Пескова

17.12.2020 | 18:20

Многие пензенцы, смотревшие прямую линию с Владимиром Путиным, сначала не поверили своим глазам: землячка задала президенту страны вопрос, и для нее он стал уже четвертым. Это почти как если бы молния неоднократно ударила в одного и того же человека.

Счастливица - главный редактор еженедельника «Молодой ленинец» Юлия Измайлова.

«Скажите, пожалуйста, при каких условиях может быть возвращена индексация работающим пенсионерам?» - поинтересовалась она.

«Условие простое - бюджетная обеспеченность. Вы хоть и «Молодой ленинец», а то, что заботитесь о старшем поколении, - это здорово. Но ленинцы знают, что в Советском Союзе работающим пенсионерам пенсию вообще не платили», - рассказал Владимир Путин.

На прошлой прямой линии, когда журналисты находились непосредственно в зале перед главой государства, а не онлайн, как в 2020-м, Юлию Измайлову выбрал сам президент. На этот раз блондинка в красном приглянулась пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову, который и решал, чей же вопрос станет следующим.

Главный редактор «Молодого ленинца» принимала участие в шести подобных пресс-конференциях Владимира Путина и только дважды не смогла задать вопрос.

Пока Юлия Измайлова еще гостит в Нижнем Новгороде, где находилась одна из площадок прямой линии, и уже устала отвечать на звонки любопытных родственников и коллег.

«Я очень близко сидела плюс у меня была яркая табличка. Из-за того, что камеры были наведены на первые ряды, Пескову было видно мою табличку, и как раз камеры навели», - пояснила журналистка.