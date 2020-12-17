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Общество

Журналистка из Пензы рассказала, как привлекла внимание Пескова

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Многие пензенцы, смотревшие прямую линию с Владимиром Путиным, сначала не поверили своим глазам: землячка задала президенту страны вопрос, и для нее он стал уже четвертым. Это почти как если бы молния неоднократно ударила в одного и того же человека.

Счастливица - главный редактор еженедельника «Молодой ленинец» Юлия Измайлова.

«Скажите, пожалуйста, при каких условиях может быть возвращена индексация работающим пенсионерам?» - поинтересовалась она.

«Условие простое - бюджетная обеспеченность. Вы хоть и «Молодой ленинец», а то, что заботитесь о старшем поколении, - это здорово. Но ленинцы знают, что в Советском Союзе работающим пенсионерам пенсию вообще не платили», - рассказал Владимир Путин.

На прошлой прямой линии, когда журналисты находились непосредственно в зале перед главой государства, а не онлайн, как в 2020-м, Юлию Измайлову выбрал сам президент. На этот раз блондинка в красном приглянулась пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову, который и решал, чей же вопрос станет следующим.

Главный редактор «Молодого ленинца» принимала участие в шести подобных пресс-конференциях Владимира Путина и только дважды не смогла задать вопрос.

Пока Юлия Измайлова еще гостит в Нижнем Новгороде, где находилась одна из площадок прямой линии, и уже устала отвечать на звонки любопытных родственников и коллег.

«Я очень близко сидела плюс у меня была яркая табличка. Из-за того, что камеры были наведены на первые ряды, Пескову было видно мою табличку, и как раз камеры навели», - пояснила журналистка.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Вопрос более важный для области не нашла? Люди без работы, дома рушатся, люди варятся кипятком а наказания нет..???? В следующий раз если вас допустят, пожалуйста, подумайте о чём нибудь серьезном.. Или хотя бы задайте мои вопросы..

Гость||

Как таких журналюги туда попадают? Хорошо ещё про Дзюбу она не спросила.. Мир сходить с ума

Гость||

Да лучше бы про Дзюбу спросила.

Гость||

Гордимся землячкой! Знай наших!

Гость||

Президентом тоже гордимся! И Губернатором!

Гость||

Опозорились !

Гость||

Гость писал(a):

Вопрос более важный для области не нашла? Люди без работы, дома рушатся, люди варятся кипятком а наказания нет..???? В следующий раз если вас допустят, пожалуйста, подумайте о чём нибудь серьезном.. Или хотя бы задайте мои вопросы..
Вопросы отобрали какие нужно.

Гость||

В коньки наверно обута была, выделялась. Как же можно не заметить.

Гость||

Гость писал(a):

В следующий раз если вас допустят, пожалуйста, подумайте о чём нибудь серьезном..
Тогда не допустят.

Гость||

Стою на асфальте я в лыжи обутый.

Иль лыжи не едут, иль я шибко умный.

Гость||

Вопрос надо было за Пензу задать, например детскую онкологическую больницу новую построить,а она к Путину как бухгалтеру из пфр. Надо местные темы решать, а не федеральные!

Гость||

Она один и тот же вопрос уже несколько лет мусолит! Песков заранее определяет кто и откуда будет задавать вопрос и он же определяет этот вопрос.

Гость||

Она на Навку похожа, вот и привлекла, любовь моя, печаль моя. Ты мой хлеб, моя соль, моя ты радость и моя ты боль.

Гость||

17.12.2020 18:43|

Она на Навку похожа, вот и привлекла

С языка снял, чертяга :)))

Гость||

Спросила бы за какую команду болеет.Эффект тот же самый.

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Имя: Гость
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